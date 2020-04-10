СБУ і ДБР відмовилися реєструвати справу про держзраду Єрмака: В’ятрович подав до суду

Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович написав скаргу на ДБР до суду, через те, що відомство відмовилося розслідувати ймовірну державну зраду голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Йдеться про підписання домовленості щодо створення так званої координаційної ради з представниками ОРДЛО. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці Facebook.

"Подав до суду на бездіяльність ДБР. СБУ приготуватися", – зазначив він.

Зокрема, В’ятрович нагадав, що після того, як Андрій Єрмак і представник України на переговорах у Мінську Леонід Кучма підписали домовленості щодо створення органу, який передбачає прямі переговори української сторони з бойовиками, він звернувся до Держбюро розслідувань із вимогами відкрити кримінальне провадження за фактом державної зради.

Крім цього, депутат вимагав розслідувати причетність інших посадових та службових осіб України, зокрема й президента України Володимира Зеленського.

Facebook/Володимир В’ятрович

Однак днями нардеп отримав від ДБР відповідь, що слідчий відмовив у внесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним фактом.

"Така відмова – незаконна. На черзі – СБУ. Куди я так само надіслав звернення про держзраду Кучми і Єрмака, і звідки так само отримав таку ж відповідь, як із ДБР, ніби під копірку. Не уявляю, як ДБР і СБУ будуть обґрунтовувати незаконну відмову, навіть у наших судах", – обурився В’ятрович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України відмовилася реєструвати кримінальне провадження через згоду глави ОПУ Андрія Єрмака на створення консультативної ради з представниками терористичних "Л/ДНР". Тоді запит відправляв народний депутат "ЄС" Олексій Гончаренко.