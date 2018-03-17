Савченко викрили в зухвалій брехні: оприлюднені докази

Позафракційний народний депутат Надія Савченко збрехала про продаж будинку її матері для покупки нової квартири.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів журналіст Андрій Дзіндзя. Як доказ він прикріпив дані державного реєстру, назвавши Савченко "брехливою ​​терористкою".

"У моєї матері немає земельної ділянки, крім того будинку, де вона народилася і який ми недавно продали, для того, щоб зібрати на квартиру для мене або для моєї сестри, тому що ми всі живемо в одній трикімнатній квартирі, яку отримали мої батьки", - заявила Савченко в прямому ефірі.

"Нічого її мати не продавала. Тільки що перевірив, все на місці. Савченко не тільки збрехала, але і зізналася, що не задекларувала майно своєї родини", - зазначив журналіст.

Як писав "Обозреватель", раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про проблеми зі здоров'ям у Савченко, яку Генпрокуратура підозрює в підготовці теракту у Верховній Раді.