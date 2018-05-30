Арештована за підозрою в підготовці держперевороту, позафракційний нардеп Надія Савченко припинила голодування, которуя, за її словами, вона почала 69 днів тому.

Як написала прес-служба політика на сторінці в Facebook, відмова від голодування пов'язана з тим, що за майже два місяці слідство не надало результатів експертизи на детекторі "правди".

Зараз стороною захисту готується відповідне клопотання для призначення психо-фізіологічного дослідження на поліграфі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Савченко почалися проблеми зі здоров'ям , а сама вона схудла на 20 кг.