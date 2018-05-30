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Савченко припинила голодування

1.9тЧитати новину російською

Арештована за підозрою в підготовці держперевороту, позафракційний нардеп Надія Савченко припинила голодування, которуя, за її словами, вона почала 69 днів тому.

Як написала прес-служба політика на сторінці в Facebook, відмова від голодування пов'язана з тим, що за майже два місяці слідство не надало результатів експертизи на детекторі "правди".

Зараз стороною захисту готується відповідне клопотання для призначення психо-фізіологічного дослідження на поліграфі.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Савченко почалися проблеми зі здоров'ям , а сама вона схудла на 20 кг.

Читайте всі новини по темі "справа Савченко" на сайті "Обозреватель".

Тема
справа Савченко
Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
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