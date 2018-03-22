Савченко планувала вбити 400 тисяч осіб: відеофакт

Позафракційний нардеп Надія Савченко планувала для реалізації свого плану по державному перевороту організувати в Україні кілька терактів, в результаті яких загинуло б 400 тисяч осіб.

Про це свідчать відеозапис її розмов з заарештованим раніше переговорчиком Володимиром Рубаном та двома військовими, які під прикриттям "допомагали" їй розробляти план повалення влади.

"Проблема поки у нас час. Мені потрібно 400 тисяч", - говорить Сачвенко, на що Рубан перепитує: "Чого 400? Грошей?" - "Яких грошей, Вово? Смертей", - відповіла Савченко.

"Це вже не революція, а репресії. Репресії - це майбутнє, це навіть не зараз, на стадіонах або в шахтах", - додав Рубан.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту. 22 березня Комітет Ради дозволив арешт Савченко.