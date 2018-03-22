Савченко особисто перевозила з Рубаном зброю із "ДНР": опубліковані матеріали слідства

Позафракційний нардеп Надія Савченко разом з арештованим переговірником Володимиром Рубаном перевозила з окупованих територій Донбасу зброю, за допомогою якої, за їхнім задумом, мав бути реалізований план по захопленню влади в Україні.

Про це йдеться у матеріалах слідства, пише УП.

Так, за версією спецслужб, Савченко почала реалізовувати свій злочинний задум "на насильницьке повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні" не пізніше 20 листопада 2017 року.

Як йдеться у внесеному до Верховної Ради поданні на Савченко, саме з 20 по 23 листопада 2017 року вона була в компанії Рубана на окупованих територіях.

Зокрема, в Макіївці, Горлівці та Донецьку, де вони "придбали вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухові речовини і пристрої".

Зазначають, що раніше про перебування Савченко в Макіївській колонії в кінці листопада розповідав колишній заручник Ігор Козловський.

Його ще здивувало, чому про цей візит Савченко на окуповані території не було повідомлено ні в українських медіа, ні в медіа ОРДЛО.

Також слідчі стверджують, що 23 листопада Рубан і Савченко особисто вивозили арсенал зброї з непідконтрольних територій на автомобілі "Mercedes-Benz Sprinter". Відповідні фото та аудіо докази вже були оприлюднені в рамках справи по Рубану.

На підтвердження, що Савченко перевозила зброю разом з Рубаном, згадується знайдений у салоні авто телефон, на якому "виявлені біологічні зразки, які належать особі жіночої статі".

Сама Савченко на брифінгу 20 березня визнала, що телефон там дійсно міг бути. Але, за її словами, вона його передала ще в "сірій" зоні людям, які "проводили спецоперацію".

За даними слідства, 23 листопада Савченко з Рубаном перетнули лінію зіткнення на КПВВ "майорських" разом зі зброєю і перенаправили його в військовій частині А0553 в Хмельницький. Однак самі фігуранти цього дня залишилися в зоні АТО.

Зокрема, на квартирі в місті Бахмут, розташований на підконтрольній України території в 15 кілометрах від лінії зіткнення, вони нібито становили свої злочинні плани майбутніх терактів і вбивств.

Наступна їхня зустріч для планування дій відбулася 1 грудня в Хмельницькому на території вже згаданої військової частини - в службовому кабінеті, на полігоні і в житлових апартаментах. Саме на полігоні в Хмельницькому Савченко здійснювала стрільби із завезеної зброї.

13 грудня слідчі зафіксували зустріч фігурантів вже в Києві, в офісному приміщенні на Музейному провулку, 2 Б.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченкопідозрюють у співучасті і організації підготовки держперевороту в Україні в справі глави Центру звільнення полонених Володимира Рубана.

15 березня Савченко прийшла на допит у СБУ.

У цей же день Верховна Рада проголосувала за її виключення з парламентського комітету з національної безпеки і оборони України.

Генпрокурор Юрій Луценко вніс в Раду подання на зняття недоторканності з Савченко. Луценко заявив, що у ГПУ є незаперечні докази того, що Савченко особисто "планувала, вербувала і давала вказівки" для здійснення теракту в сесійній залі парламенту.

Арешт Рубана: озвучено очевидний доказ причетності Кремля.