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Савченко очікує психіатрична експертиза - Луценко

2.6тЧитати новину російською

Позафракційний народний депутат Надія Савченко в рамках розслідування справи за підозрою в організації держперевороту пройде психіатричну експертизу.

Про це з трибуни парламенту під час розгляду подання на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"У переліку першочергових слідчих дій під пунктом 8 стоїть призначення судової медичної експертизи", - сказав він.

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За словами Луценка, це "зніме всі питання" і припинить "прикривати злий умисел" нардепа.

Водночас генпрокурор наголосив, що не підтримує "кампанію по оголошенню Савченко психічно нездоровою людиною".

"Думаю, це один з методів захисту для ухилення від кримінальної відповідальності", - пояснив він.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту. 22 березня Комітет Ради дозволив арешт Савченко.

Читайте всі новини по темі "справа Савченко" на сайті "Обозреватель".

Тема
справа Савченко
Особи
Юрій ЛуценкоНадія Савченко
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
Верховна Рада УкраїниГенеральна прокуратура України
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