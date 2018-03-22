Савченко очікує психіатрична експертиза - Луценко

Позафракційний народний депутат Надія Савченко в рамках розслідування справи за підозрою в організації держперевороту пройде психіатричну експертизу.

Про це з трибуни парламенту під час розгляду подання на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"У переліку першочергових слідчих дій під пунктом 8 стоїть призначення судової медичної експертизи", - сказав він.

За словами Луценка, це "зніме всі питання" і припинить "прикривати злий умисел" нардепа.

Водночас генпрокурор наголосив, що не підтримує "кампанію по оголошенню Савченко психічно нездоровою людиною".

"Думаю, це один з методів захисту для ухилення від кримінальної відповідальності", - пояснив він.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту. 22 березня Комітет Ради дозволив арешт Савченко.