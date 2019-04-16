Савченко на волі і зібралася в Раду: як так вийшло і що далі

У найближчі дні скандальний народний депутат Надія Савченко з'явиться у Верховній Раді. Броварський суд звільнив її та екс-керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана з-під варти, не призначивши навіть домашнього арешту.

Чому, чи поховають справу остаточно і що планують робити далі Савченко та Рубан – у матеріалі OBOZREVATEL.

Савченко з недоторканністю?

Адвокат Надії Савченко Олександр Танакан заявив, що у неї тепер знову є депутатська недоторканність.

"Ми вважаємо, що це так. Для того, щоб знову її заарештувати, потрібно буде знову направляти подання до парламенту і отримувати його згоду", – сказав OBOZREVATEL Танакан.

Захисник народного депутата рішення суду пояснює тим, що в ніч із 15 на 16 квітня просто закінчився термін утримання Савченко під вартою, тому суд не міг ухвалити інше рішення.

"Продовжувати вже нічого, о 12 годині ночі рішення попереднього суду закінчилося", – вважає адвокат.

Рубан і Савченко Факти

За словами Танакана, подібний прецедент був і раніше в Шевченківському суді столиці.

"Але тоді суддя не відзначився особливою мужністю, тому продовжив термін утримання під вартою", – вважає захисник.

Також адвокат стверджує, що заради того, щоб залишити його підзахисну під вартою, в Броварському суді навіть перенесли робочий день на суботу.

Надія Савченко

"Усьому суду влаштували робочий день у суботу, 13 квітня, замість 31 грудня. За чотири дні до засідання в організаційно-розпорядчі документи вносилися зміни, і справа була направлена до Броварського суду. Тому в нас занадто багато питань. Справа переходила з одного суду до іншого. Очевидно тому, що судді розуміли, на чому ґрунтується ця справа, і намагалися від цього процесу відсторонитися. Не бути тією останньою інстанцією, якій доведеться розглядати кримінальну справу Савченко", – каже Танакан.

Зазначимо, що раніше від розгляду справи Савченко відмовилися Дарницький і Солом'янський райсуди столиці, Слов'янський і Чернігівський. Судді брали самовідводи.

Тепер справа перебуває на розгляді в Броварському суді. Адвокати поки не поспішають коментувати перспективи, називаючи їх туманними.

Адвокати не прийшли

Як заявила прокуратура, на засідання у справі Савченко та Рубана не прийшли платні адвокати, а той, котрий з'явився, Олександр Шевчук попросив відведення через конфлікт інтересів. Тому суд був змушений залучати безкоштовних захисників.

Володимир Рубан

Правда, прокурор Олександр Климович повідомив, що адвокати сидять в своїх авто неподалік від суду. Олександр Танакан зі свого боку сказав, що на засідання вони прийшли, але пізніше. Як би там не було, в результаті час пішов, Савченко і Рубана звільнили.

Як розповів OBOZREVATEL один із адвокатів, знайомий зі справою Савченко та Рубана, нібито суд і захист якось могли піти один одному назустріч.

"Це такий технічний прийом, коли всі адвокати не приходять, відмовляються, суд змушений шукати безкоштовних захисників, потім вони повинні ознайомитися зі справою. Просто тягнуть час. Розумієте, судді зараз теж розуміють, що в країні може щось змінитися, тому не хочуть підставлятися. Так було під час Майдану, коли судді вмикати мізки або у них спрацьовує система самозбереження. Так і тепер. Це політичний процес, і вони не хочуть опинитися заручниками", – пояснює адвокат.

Надія Савченко

З'явилася і реакція генерального прокурора Юрія Луценка на звільнення Савченко та Рубана. За його словами, наша судова система – тяжко хвора.

"Перша причина – дозволені законом маніпуляції з нескінченними змінами адвокатів. У Савченко таких адвокатів (які то входили в процес, то покидали його) було 8 платних і один безкоштовний. Законопроект для усунення цих зловживань давно лежить у парламенті.

Друга причина – критично мала кількість суддів у судах. 40% незаповнених вакансій призводить до того, що відведення навіть одного судді призводить до передачі справи в інший суд. "Футбол" зміни судів у справі Савченко-Рубана вражає: Верховний суд – Чернігівський районний – Чернігівський апеляційний – Верховний суд – Солом'янський районний – Київський апеляційний – Верховний суд – Київський апеляційний – Дарницький районний – Київський апеляційний – Броварський районний.

Причина третя – небажання окремих суддів виконувати свою роботу. Інакше як самоусуненням важко назвати самовідвід у цій справі тільки тому, що хтось із родичів живе на окупованій території", – повідомив Луценко.

Також він зазначив, що звільнення з-під варти не означає зняття звинувачень із Савченко і Рубана.

Втім, екс-суддя Дарницького районного суду Києва Руслан Роженко пояснив OBOZREVATEL, що цілком можливо в подальшому справа Савченко в суді може і зовсім розвалитися.

"Нам важко судити про якість доказів у цій резонансній справі. Тому що нам показали лише уривки відео, аудіо. Що за цим всім стоїть, як усе відбувалося, чи дійсно Савченко загрожувала – ми насправді не знаємо. Я впевнений, якщо б у слідства були реальні докази того, в чому вони її звинувачують, то ця справа б давно слухалася в суді. Це ж розуміють і судді, тому вони бояться брати на себе відповідальність у такій резонансній справі проти народного депутата. До того ж вони розуміють, що зараз ідуть вибори, все може змінитися, їм не хочеться потім відповідати за свої рішення", – вважає Роженко.

Також він зазначає, що рівень слідства в країні досить низький. "Саме слідство знищено, там зараз працюють некомпетентні і некваліфіковані слідчі, у яких немає досвіду. Звідси й слабка доказова база. Вони і самі не бажають займатися розслідуванням, збирати докази", – каже Роженко.

На думку екс-судді, насправді не вистачає більше, ніж 40% суддів, а деякі судові інстанції фактично закриті, тому що там немає кому працювати. В апеляційному суді з 40 співробітників можуть працювати тільки 15.

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