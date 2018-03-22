Савченко йшла в Раду з речами для в'язниці, але буде все заперечувати - сестра

Позафракційний нардеп Надія Савченко була готова до затримання і йшла в Раду з сумкою речей для в'язниці.

Про це під будівлею СБУ, куди відвели нардепа, заявила її сестра Віра.

"Надія зібрала речі, які необхідні в тюрмі, - вона прекрасно знає катівні в Російській Федерації. Зібрала необхідні речі, які дозволені - без металу, без шнурків, - і ця сумка лежить у мене в машині. Ми їхали вранці до Верховної Ради з речами. Надія знала що таке Іуди, 30 срібняків від цих, вибачте, гнид, які зливають українців і далі", - сказала вона журналістам, передає "112-Україна".

При цьому вона висловила припущення, що запобіжний захід Надії можуть вибрати вже до кінця доби.

"Цілком можливо, що сьогодні збереться і суд. Судді у нас кишенькові, по дзвінку викличуть, вони сюди прийдуть, молоточком вдарять - і буде запобіжний захід", - сказала Савченко.

Крім того, Віра заявила, що Надія буде заперечувати всі звинувачення.

Новини Савченко затримали прямо в Раді

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

Нагадаємо, народні депутати 22 березня дали згоду на залучення її до відповідальності, затримання і арешт. Дані постанови Генпрокуратури підтримали 291, 277 і 268 нардепів відповідно.