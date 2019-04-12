Савченко і Рубана можуть звільнити із СІЗО: опубліковано документ

Народний депутат Надія Савченко та керівник організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан у найближчі дні можуть бути звільнені із СІЗО.

Про це в телеграм-каналі повідомив екс-заступник голови адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов.

"Щойно колегія суддів Київського апеляційного суду звернулася в ГПУ зі зверненням, в якому вказала на незаконність утримання під вартою Савченко та Рубана. Суд відправив справу в Броварський суд. При правильній роботі адвокатів, вже в понеділок вони можуть бути звільнені", – розповів він.

Також у розпорядженні OBOZREVATEL з'явився відповідний документ із дорученням колегії суддів до ГПУ й уповноваженого Верхової Ради з прав людини.

"12 квітня 2019 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду подання в.о. голови Дарницького районного суду міста Києва про визначення територіальної підсудності кримінального провадження за обвинуваченням Савченко Н. В. та Рубана В. В. задоволено, кримінальне провадження направлено для розгляду до Броварського міськрайонного суду Київської області", - сказано в повідомленні прес-служби Київського апеляційного суду.

У свою чергу на сторінці Савченко в Facebook нагадали, що термін утримання її під вартою закінчується вже в понеділок, 15 квітня.

"Надія Савченко незаконно утримується за гратами чинним режимом із 15 лютого. Також за рік утримання Надії в СІЗО за сфабрикованою справою, не було надано жодних анонсованих прокурором, без юридичної освіти, доказів", – йдеться в повідомленні.

Як передає "Страна", адвокат Рубана Валентин Рибін підтвердив, що "якщо до 24:00 15 квітня санкція не буде продовжена, Володимир і Надія будуть вважатися особами, щодо яких не діє жоден запобіжний захід".

Він пояснив, що 12 квітня в Апеляційному суді прокурори намагалися вручити клопотання про продовження арешту Савченко та Рубану самим обвинуваченим і їхнім адвокатам, де залишали пробіл у частині назви суду, якому випаде розглядати питання продовження/непродовження арешту.

"Але у нас була узгоджена позиція з цього приводу з колегами. Ще коли колегія пішла в дорадчу кімнату для винесення вердикту про підсудність, ми покинули зал і такі папери прокурорів не прийняли. Тобто, наразі клопотання про продовження арешту нам не були вручені. Очікуємо, що їх нам передадуть у понеділок у Броварах, і у нас буде три години для ознайомлення з ними", – стверджує Рибін.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 8 березня 2018 року Володимира Рубана затримали на КПП Зайцеве з арсеналом зброї, яку він віз із непідконтрольної території Донбасу.

Депутату Надії Савченко інкримінують змову з Рубаном та з екс-ватажком "ДНР" Олександром Захарченком і "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим з метою державного перевороту. У їхні плани входило обстріляти будівлю Верховної Ради.

Минулої осені головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що слідчими встановлено особу організатора у справі Савченко та Рубана, однак їхні адвокати цю інформацію спростували.

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