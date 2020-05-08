САП зажадала заарештувати скандального екснардепа Микитася

Кирило Лютий Розслідування 18:11, 8.05.2020

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає взяти під варту колишнього нардепа і скандального забудовника Максима Микитася, підозрюваного в справі заволодіння майном Нацгвардії.

У повідомленні САП на Facebook відзначається, що 8 травня в Вищий антикорупційний суд було подано клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на утримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн гривень.

"29 квітня 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення слідчого судді, яким з підозрюваного у справі заволодіння квартирами Нацгвардії, а саме колишнього народного депутата, в дохід держави стягнуто 80 млн гривень. Суд апеляційної інстанції частково задовольнив апеляційну скаргу захисників колишнього нардепа та визначив, що стягненню підлягає лише 30 млн гривень застави", – нагадали в САП.

Крім того, Апеляційна палата ВАКС визначила для вказаного підозрюваного нову заставу у розмірі 100 млн гривень. Попри те, що строк внесення застави закінчився, колишній депутат й досі не сплатив кошти.

"Не дивлячись на грубе порушення умов запобіжного заходу, прокурор звернувся до суду з вимогою змінити колишньому депутату запобіжний захід. Про дату розгляду зазначеного клопотання буде повідомлено додатково", – додали в САП.

Максим Микитась
економічна правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.

  • Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувалася завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.

  • 14 травня 2019 року до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

  • В кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника зареєстрували ще одне провадження.

  • Суд стягнув на користь держави заставу колишнього народного депутата і скандального забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень.

  • 20 квітня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд не взяв під варту Микитася, якого підозрюють у заволодінні чужим майном.

  • 29 квітня з'ясувалося, що Вищий антикорупційний суд стягнув з Микита в дохід держави 30 мільйонів гривень. Також йому призначено нового заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.

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