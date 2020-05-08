САП зажадала заарештувати скандального екснардепа Микитася

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає взяти під варту колишнього нардепа і скандального забудовника Максима Микитася, підозрюваного в справі заволодіння майном Нацгвардії.

У повідомленні САП на Facebook відзначається, що 8 травня в Вищий антикорупційний суд було подано клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на утримання під вартою з альтернативою внесення 100 млн гривень.

"29 квітня 2020 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала рішення слідчого судді, яким з підозрюваного у справі заволодіння квартирами Нацгвардії, а саме колишнього народного депутата, в дохід держави стягнуто 80 млн гривень. Суд апеляційної інстанції частково задовольнив апеляційну скаргу захисників колишнього нардепа та визначив, що стягненню підлягає лише 30 млн гривень застави", – нагадали в САП.

Крім того, Апеляційна палата ВАКС визначила для вказаного підозрюваного нову заставу у розмірі 100 млн гривень. Попри те, що строк внесення застави закінчився, колишній депутат й досі не сплатив кошти.

"Не дивлячись на грубе порушення умов запобіжного заходу, прокурор звернувся до суду з вимогою змінити колишньому депутату запобіжний захід. Про дату розгляду зазначеного клопотання буде повідомлено додатково", – додали в САП.

Максим Микитась економічна правда

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