САП завершила слідство у справі Гладковського
Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі за обвинуваченням колишнього першого заступника секретаря РНБО Олегу Гладковського.
Ексчиновник звинувачується в зловживанні владою з оборонним замовленням у 2017 році, в результаті чого державі завдано збитків в 17,44 млн гривень, повідомляє пресслужба САП.
"Встановлено, що експосадовець РНБО використовував надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди структурою, частки в статутному капіталі якої належали саме йому і його близьким особам, а саме – ВАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс", – йдеться в повідомленні.
За версією слідства, Гладковський включив в державне оборонне замовлення за рахунок бюджетних грошей закупівлю вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", що входить до складу ПАТ "АК "Богдан Моторс".
У САП відзначили, що договір між Міністерством оборони і компанією-виробником передбачав часткову передоплату, а також фіксування ціни товарів. Однак всупереч цій умові, ціна за товари була збільшена і відповідальні за проведення закупівлі посадові особи департаменту Міноборони її погодили, попередньо погодивши це питання з заступником міністра. Як наслідок, фірмі незаконно переплатили 17, 44 млн гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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