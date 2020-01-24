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24 січня • оновлено в 14:10
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САП закрила кримінальне провадження щодо "хабарника" Охендовського

1.2т
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо колишнього голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського у справі "чорної каси" Партії регіонів.

З’ясувалося, що відповідне рішення було ухвалено ще 27 грудня минулого року. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на відповідь НАБУ.

"Повідомляємо, що кримінальне провадження від 30.05.2016 року закрито на підставі ст. 284 КПК", – йдеться в документі.

Михайло Охендовський

Михайло Охендовський

Главное

Зазначається, що справу закрили за дорученням процесуального керівника у провадженні та у зв'язку із завершенням строків її досудового розслідування.

Це рішення було ухвалено за рік після того, як суд поновив слідство, зупинене САП.

Відповідь НАБУ

Відповідь НАБУ

РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Генеральній прокуратурі України підтвердили, що голову Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського визнали потерпілим у справі про притягнення його до відповідальності детективами НАБУ.

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Автор
Діна Баронова
Особа
Михайло Охендовський
Місце
Україна
Теги
хабар Національне антикорупційне бюро України Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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