САП закрила кримінальне провадження щодо "хабарника" Охендовського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо колишнього голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського у справі "чорної каси" Партії регіонів.

З’ясувалося, що відповідне рішення було ухвалено ще 27 грудня минулого року. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на відповідь НАБУ.

"Повідомляємо, що кримінальне провадження від 30.05.2016 року закрито на підставі ст. 284 КПК", – йдеться в документі.

Михайло Охендовський Главное

Зазначається, що справу закрили за дорученням процесуального керівника у провадженні та у зв'язку із завершенням строків її досудового розслідування.

Це рішення було ухвалено за рік після того, як суд поновив слідство, зупинене САП.

Відповідь НАБУ РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Генеральній прокуратурі України підтвердили, що голову Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського визнали потерпілим у справі про притягнення його до відповідальності детективами НАБУ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!