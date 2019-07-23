САП викрили в незаконному "зливі" справи про Одеський аеропорт в поліцію

Заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко незаконно передав в поліцію кримінальне провадження щодо Одеського міжнародного аеропорту.

Для того, щоб зробити це, він змінив кваліфікацію резонансної справи, повідомляється на сайті Центру протидії корупції.

Ще в квітні детективи підготували проекти підозр, направивши їх для узгодження в САП, однак відомство так їх і не погодило.

Тим часом, старший прокурор у вказаній справі заступник керівника САП Володимир Кривенко 10 червня змінив кваліфікацію справи зі зловживання службовим становищем (стаття 364 Кримінального кодексу України) на службову недбалість (стаття 367).

Одеський аеропорт Центр транспортних стратегій

Тоді ж Кривенко вирішив передати справу для подальшого розслідування в поліцію Одеської області.

"Заступник керівника САП незаконно змінив підслідність у справі, щоб передати її в поліцію, оскільки закон забороняє доручати здійснення справ НАБУ іншому органу досудового розслідування", – розповів юрист ЦПК Андрій Савін.

Він також спрогнозував, що в поліції Одеси справу розслідувати ніхто не буде: її просто закриють, і ніхто не буде нести відповідальність за схему.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2011 році Одеська міськрада уклала інвестиційний договір, яким, по суті, дозволила приватизувати майно комунального аеропорту.

Однак після Революції Гідності у 2015 році міськрада виграла суд про повернення аеропорту в комунальну власність. Але несподівано мер Одеси Геннадій Труханов ухвалив рішення про укладення мирової угоди з інвесторами.

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