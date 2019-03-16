САП відмовилася відкрити справу проти Тимошенко: Холодницький дав пояснення

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відмовилася порушити кримінальну справу стосовно лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, оскільки не хоче бути "пішаком у політичних іграх".

Як передає "Новое время", про це заявив керівник САП Назар Холодницький, в відомство якого Генеральною прокуратурою раніше було зроблено подання на Тимошенко після звернення Центру протидії корупції.

"Я не хочу, щоби правоохоронні органи, тим більше новостворені антикорупційні, були пішаками в чиїхось політичних іграх. Чому відмовився реєструвати справу Тимошенко? ЦПК дуже прекрасно знає цю справу - от чому вони грають у політику, це треба їх запитати. Вони або громадські активісти, або вже скоро перетворяться на політичну партію", — заявив Холодницький.

За його словами, відповідні подання надходили в САП також по лідеру партії "Громадянська позиція" Анатолію Гриценку і президенту Петру Порошенку.

Юлія Тимошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому генеральний прокурор Юрій Луценко доручив САП перевірити доходи Тимошенко, пославшись на підозри про незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації.

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