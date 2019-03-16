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САП відмовилася відкрити справу проти Тимошенко: Холодницький дав пояснення

1.6тЧитати матеріал російською

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відмовилася порушити кримінальну справу стосовно лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, оскільки не хоче бути "пішаком у політичних іграх".

Як передає "Новое время", про це заявив керівник САП Назар Холодницький, в відомство якого Генеральною прокуратурою раніше було зроблено подання на Тимошенко після звернення Центру протидії корупції.

"Я не хочу, щоби правоохоронні органи, тим більше новостворені антикорупційні, були пішаками в чиїхось політичних іграх. Чому відмовився реєструвати справу Тимошенко? ЦПК дуже прекрасно знає цю справу - от чому вони грають у політику, це треба їх запитати. Вони або громадські активісти, або вже скоро перетворяться на політичну партію", — заявив Холодницький.

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За його словами, відповідні подання надходили в САП також по лідеру партії "Громадянська позиція" Анатолію Гриценку і президенту Петру Порошенку.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому генеральний прокурор Юрій Луценко доручив САП перевірити доходи Тимошенко, пославшись на підозри про незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації.

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Особи
Юлія ТимошенкоНазар Холодницький
Місце
Україна
Теги
Спеціалізована антикорупційна прокуратураГенеральна прокуратура України
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Тимоху обратно на нары досиживать.
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Говорова Елена
Говорова Елена
Этот ген. прокурор пусть сначала в своих карманах пошарит, может там чего найдёт. А перед самыми выборами, понятно, что заказуха. Где он 5 лет был, всех можно было на чистую воду вывести. Или не всех надо????
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