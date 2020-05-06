САП відкрила кримінальне провадження проти Рябошапки: від відреагував

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Про це з посиланням на пресслужбу САП повідомляє LB.ua.

Дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) і ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної винагороди службовою особою) Кримінального кодексу.

РБК-Україна

"Ми виконали рішення Вищого антикорупційного суду і внесли дані в ЄРДР за ст. 366-1 і 368 ч. 4", – пояснили в САП.

Сам Рябошапка також підтвердив відкриття кримінального провадження.

"Мені відомо стільки, скільки і вам. Що було судове рішення і САП зобов'язали відкрити провадження. Спочатку вони відмовилися, а потім через суд зобов'язали. Це – типова процедура", – зазначив він.

Рябошапка також сказав, що не бачив заяви, за якою відкрили провадження. На питання, де зараз перебуває, ексгенпрокурор відповів, що живе зі своєю сім'єю в Страсбурзі (Франція).

Пізніше Рябошапка заявив, що мова йде нібито про заяву "ображеного звільненого прокурора Андрія Шевченка".

"Стосується кредиту, який моя дружина отримала в 2016 році і який ми ще довго будемо виплачувати. Цю історію вже десятки разів ЗМІ обговорювали, і я її десятки разів пояснював", – сказав Рябошапка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо чинної генпрокурорки Ірини Венедіктової.

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