САП допитала Юрченка та збирається наполягати на його арешті
Народного депутата Олександра Юрченка допитали як підозрюваного, також йому було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в Facebook. Юрченка підозрюють в отриманні й підбурюванні до давання хабаря.
"Так, антикорупційні органи будуть просити суд узяти народного депутата під варту з можливістю внесення застави в розмірі 6,5 млн грн", – сказано в повідомленні САП.
Зазначено, що про дату і час засідання з обрання запобіжного заходу буде повідомлено додатково.
У четвер, 17 вересня, Юрченку вручили підозру в отриманні й підбурюванні до давання хабаря. Нардепа підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.
Виключений із фракції СН нардеп Гео Лерос заявив, що помічник узяв перші $13 тисяч (уся сума становила $200 тисяч), які передбачалися Юрченку за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами.
В Офісі президента Володимира Зеленського підтримали рішення Юрченка про вихід із фракції.
У кримінальному провадженні про хабар фігурують й інші народні депутати, сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
Глава ОГП Ірина Венедіктова 15 вересня заявила, що в разі наявності доказів і складу злочину Юрченка буде притягнуто до кримінальної відповідальності.
17 вересня Венедіктова підписала підозру депутатові Юрченку в скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ.
Також 17 вересня Юрченку вручили підозру в отриманні і підбурюванні до давання хабаря.