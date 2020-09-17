САП допитала Юрченка та збирається наполягати на його арешті

Народного депутата Олександра Юрченка допитали як підозрюваного, також йому було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в Facebook. Юрченка підозрюють в отриманні й підбурюванні до давання хабаря.

"Так, антикорупційні органи будуть просити суд узяти народного депутата під варту з можливістю внесення застави в розмірі 6,5 млн грн", – сказано в повідомленні САП.

Зазначено, що про дату і час засідання з обрання запобіжного заходу буде повідомлено додатково.

САП наполягатиме на арешті Юрченка. Facebook САП

У четвер, 17 вересня, Юрченку вручили підозру в отриманні й підбурюванні до давання хабаря. Нардепа підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу.

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