САП допитала Юрченка та збирається наполягати на його арешті

Борис Бондар Розслідування 16:44, 17.09.2020 Оновлено: 17:10, 17.09.2020

Народного депутата Олександра Юрченка допитали як підозрюваного, також йому було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в Facebook. Юрченка підозрюють в отриманні й підбурюванні до давання хабаря.

"Так, антикорупційні органи будуть просити суд узяти народного депутата під варту з можливістю внесення застави в розмірі 6,5 млн грн", – сказано в повідомленні САП.

Зазначено, що про дату і час засідання з обрання запобіжного заходу буде повідомлено додатково.

САП наполягатиме на арешті Юрченка.
Facebook САП

У четвер, 17 вересня, Юрченку вручили підозру в отриманні й підбурюванні до давання хабаря. Нардепа підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Також 17 вересня Юрченку вручили підозру в отриманні і підбурюванні до давання хабаря.

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