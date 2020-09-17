САП допитала Юрченка та збирається наполягати на його арешті

Народного депутата Олександра Юрченка допитали як підозрюваного, також йому було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в Facebook. Юрченка підозрюють в отриманні і підбурюванні до дачі хабара.
"Так, антикорупційні органи будуть просити суд взяти народного депутата під варту з можливістю внесення застави в розмірі 6,5 млн грн", – сказано в повідомленні САП.
Відзначено, що про дату і час засідання з обрання запобіжного заходу буде повідомлено додатково.
У четвер, 17 вересня, Юрченку вручили підозру в отриманні і підбурюванні до дачі хабара. Нардепа підозрюють за трьома статтями Кримінального кодексу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.
Виключений з фракції СН нардеп Гео Лерос заявив, що помічник взяв перші $13 тисяч (вся сума становила $200 тисяч), які передбачалися Юрченку за законопроєкт, пов'язаний з побутовими відходами.
В Офісі президента Володимира Зеленського підтримали рішення Юрченка про вихід з фракції.
У кримінальному провадженні про хабарі фігурують і інші народні депутати, сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
Глава ОГП Ірина Венедіктова 15 вересня заявила, що в разі наявності доказів і складу злочину, Юрченко буде притягнутий до кримінальної відповідальності.
17 вересня Венедіктова підписала підозра депутату Юрченку в скоєнні злочинів, зафіксованих НАБУ.
Також 17 вересня Юрченку вручили підозру в отриманні і підбурюванні до дачі хабара.