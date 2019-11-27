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29 листопада • оновлено в 11:49
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"Самовідвід як маніпуляція": що відбувається в судах України

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Самовідводи суддів під час резонансних процесів мають кілька причин. Однак для затягування розгляду справ судді використовують інші, більш витончені методи.

Про це Сергій ТАРАСЮК, керуючий партнер адвокатського об'єднання "Тарасюк і партнери", розповів OBOZREVATEL.

Сергій Тарасюк

Сергій Тарасюк

– Сергію, скільки самовідводів суддів може бути в одному процесі? Чи це може відбуватися до "останнього"? Наприклад, протягом місяця п'ять таких самовідводів і, відповідно, "відсуваються" засідання.

– Для початку потрібно розуміти, що відведення та самовідвід повинне бути мотивованим. У процесуальних кодексах, зокрема і в господарському процесуальному, досить докладно прописані процедури самовідводу. Навіть передбачені "інші" підстави – на той випадок, якщо законодавець щось не передбачив.

У контексті зазначеного рішення (справа київського метрополітену й "Австро-Угорської Лізингової компанії - прим. Авт.) була застосована норма ч.3 ст. 36 ГПК як підстави для задоволення самовідводу.

Тобто, перший блок причин для самовідводу виключає інші рішення, крім як подавати таку заяву. У даному випадку не важливо скільки суддів у суді. Є підстави – буде самовідвід.

Другий блок причин назвемо "інші", в цьому випадку теж "відвестися" можуть усі судді, головне – наявність підстав. Це можуть бути родинні зв'язки або особистий конфлікт з однією із сторін, або, навпаки, дружні відносини зі стороною процесу.

Наприклад, екссуддя представляє інтереси вже як адвокат. Як із точки зору адвокатської етики, так і з точки зору процесуального законодавства – відведення неминуче.

- Чи є якісь тимчасові обмеження?

– Немає обмежень. Виникли підстави – заявляється відвід. Хоча практика говорить, що відведення заявляється на початку.

– Чи використовується самовідвід суддів як спосіб затягування процесу або небажання суду з різних причин займатися тією чи іншою справою? Якщо, наприклад, усі судді даного суду взяли самовідвід, що далі?

– Відкрито це, звичайно, ніхто не робить. Існує ж ст. 375 КК України про завідомо неправосудні рішення. Використовують більш витончені методи. Наприклад, у кримінальних провадженнях судді повертають обвинувальні акти, у цивільних – повертають справи при наявності найменших підстав (терміни, судовий збір та ін.)

З одного боку, ми платимо податки, які йдуть на оплату праці суддів i опції вибирати справи "буду" або "не буду" законом не передбачені. З іншого боку, часто бувають випадки, коли неможливо забезпечити неупереджений розгляд справи в межах однієї територіальної юрисдикції. Тому є випадки передачі справ з одного суду до іншого, що також законно.

Наприклад, багато судів загальної юрисдикції відчувають катастрофічну нестачу суддів. Є суди з одним-двома суддями. Підстав для самовідводу в такому випадку дуже багато.

Наприклад, слідчий суддя не має права розглядати справу по суті, а суддя, рішення якого повернули на новий розгляд, не може переглядати своєї ж справи. Ось і передають справи з одного району в інший або навіть область, якщо в апеляційних судах така ж ситуація.

– Як уникнути зловживань?

– Для уникнення зловживань існуюють апеляційні та Верховний суд, у чию компетенцію входить визначення суду для передачі справи в інший. Чи говорить це про корупційну або іншу складову? Думаю, ні. Найімовірніше – такі реалії судової системи в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київський метрополітен подав у суд заяву про перегляд судового рішення постанови Київського апеляційного господарського суду за позовом "Австро-Угорської Лізинговой компанії". У жовтні-листопаді 2019 року в Північному апеляційному господарському суді п'ятеро суддів взяли самовідвід. Відповідно, заново відбувається автоматичний розподіл справ, формуються суддівські колегії і призначаються засідання.

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Автор
Олег Тимченко
Теми
Ексклюзив Кримінал
Місце
Україна
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