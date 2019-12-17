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17 грудня • оновлено в 17:25
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Самосуд і вбивства: у лавах терористів "ДНР" назрів розкол

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У лавах терористів "ДНР" почалася хвиля бандитських розбірок із самосудами й убивствами. Вони відкрито пишуть про це у своїх соцмережах, але намагаються замовчувати в "офіційних" зведеннях.

Відповідні скриншоти із зізнаннями окупантів опублікував на своїй сторінці у Twitter офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Так, наприклад, в ніч з 12 на 13 грудня на позиції окупантів "Пришиб" терорист "Самурай" застрелив свого підлеглого з позивним "Грек" за пияцтво на посту. До того ж, він зробив це на очах у інших бойовиків і пригрозив, що так буде з кожним, хто порушить військову дисципліну.

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Терористи "ДНР"

Терористи "ДНР"

"112 Україна"

"Самурай" застрелив "Грека". Окупант зі складу 4-ї ОМСБр відправив свого братушаню на концерт Кобзона. Пропоную представникам окупантів взяти участь у флешмобі й подарувати товаришу квиток на турне з хештегом #турнекобзона. Не зупиняйтеся!" – прокоментував інцидент захисник України.

Крім того, він показав повідомлення з пабліку терористів про розправу біля одного з кафе на тимчасово окупованій території. Там колишній російський поліцейський убив пострілом у голову свого товариша по службі в терористичному угрупованні. Окупанти скаржаться на те, що такі випадки не поодинокі, але їх не оприлюднюють у "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними штабу ООС, за першу половину грудня втрати російських окупантів на Донбасі склали 44 людини. З них половина – це безповоротні.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України уточнювало, що втратам терористів сприяє недотримання ними заходів безпеки в процесі мінування і інженерного обладнання об'єктів на передових позиціях.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Дырявый Штирлиц ищет перемогу ,
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