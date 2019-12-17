Самосуд і вбивства: у лавах терористів "ДНР" назрів розкол

У лавах терористів "ДНР" почалася хвиля бандитських розбірок із самосудами й убивствами. Вони відкрито пишуть про це у своїх соцмережах, але намагаються замовчувати в "офіційних" зведеннях.

Відповідні скриншоти із зізнаннями окупантів опублікував на своїй сторінці у Twitter офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Так, наприклад, в ніч з 12 на 13 грудня на позиції окупантів "Пришиб" терорист "Самурай" застрелив свого підлеглого з позивним "Грек" за пияцтво на посту. До того ж, він зробив це на очах у інших бойовиків і пригрозив, що так буде з кожним, хто порушить військову дисципліну.

Терористи "ДНР" "112 Україна"

"Самурай" застрелив "Грека". Окупант зі складу 4-ї ОМСБр відправив свого братушаню на концерт Кобзона. Пропоную представникам окупантів взяти участь у флешмобі й подарувати товаришу квиток на турне з хештегом #турнекобзона. Не зупиняйтеся!" – прокоментував інцидент захисник України.

Крім того, він показав повідомлення з пабліку терористів про розправу біля одного з кафе на тимчасово окупованій території. Там колишній російський поліцейський убив пострілом у голову свого товариша по службі в терористичному угрупованні. Окупанти скаржаться на те, що такі випадки не поодинокі, але їх не оприлюднюють у "ДНР".

"Самурай" застреливши "Грека" .Окупант зі складу 4 омсбр відправів свого Братушанах на концерт Кобзона.Пропоную представник окупантів взяти участь у флешмобі та подарувати товаришу білет на турне з хештегом # турнекабзона.Не зупіняйтеся!

🔥 телеграм-канал ⬇️ https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/GrGQ0WL7Y6 - Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) December 16, 2019

А в Дірляндії флешмоб "Подаруй братушанє квиток на турне Кобзона" продовжується! Підтрімуйте небраття!

🔥 телеграм-канал ⬇️ https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/1N3LJ6BA6Q - Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) December 17, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними штабу ООС, за першу половину грудня втрати російських окупантів на Донбасі склали 44 людини. З них половина – це безповоротні.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України уточнювало, що втратам терористів сприяє недотримання ними заходів безпеки в процесі мінування і інженерного обладнання об'єктів на передових позиціях.

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