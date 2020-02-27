Самоспалення під Офісом президента України у Києві викликало чималий резонанс. OBOZREVATEL зібрав дані щодо Олександра Бурлакова – людини, яка перетворила себе на живий смолоскип.

З'ясувалося, що причиною такого вчинку став конфлікт через землю. Чоловік раніше неодноразово погрожував регіональним чиновникам, які, на його думку, ставили палиці в колеса у вирішенні його питання.

Подробиці розповіли в сільраді Гуринівки Білопільського району Сумської області. Саме їхніх працівників чоловік звинуватив у своїх проблемах. Так, Бурлаков домагався розпаювання землі колишнього держпідприємства "Луч" ВАТ "Білопільського машзаводу".

"15 років тому це підприємство збанкрутувало і земля перейшла в державну власність. Бурлаков, який хотів собі пай, вважав, що наша сільрада винна в тому, що землю не розпайовують. Але це не в нашій компетенції", – розповіли OBOZREVATEL у сільраді.

Олександр Бурлаков влаштував самоспалення під ОП

За словами працівників сільради, чоловік регулярно приходив до них скандалити, при цьому письмових претензій не надсилав.

"Востаннє приходив у листопаді 2019 року. Погрожував всіх розстріляти. Ми в поліцію не зверталися, не вважали погрози серйозними" – розповіли у сільраді.

Деякі ЗМІ повідомили, що Бурлаков є ветераном АТО. У Гуринівці цю інформацію не підтвердили.

"Всі наші жителі, які служили в АТО, реєструються в управлінні соціального захисту, в районному військовому комісаріаті і в сільраді. Ми ведемо їх облік і надаємо пільги. Але Олександр до нас із жодними документами не звертався", – зазначили працівники місцевої ради.

Олександр Бурлаков отримав опіки Скрін відео

Про те, де працює потерпілий від самопідпалу чоловік, місцеві жителі повідомити OBOZREVATEL не змогли. Кажуть, що у нього є пай на два гектари, який він віддав комусь у користування.

"Один рік Олександр вирощував там смородину і малину", – розповіли люди.

Село Гуринівка Сумської області Google. Maps

Про сім'ю Бурлакова місцеві жителі кажуть, що з дружиною він розлучився, коли син був іще дитиною. Аліменти чоловік деякий час не платив. Стягнули через суд.

На порталі Судова влада України є інформація від грудня 2013 року про "стягнення аліментів на період навчання" з Бурлакова Олександра Леонідовича. Позивач – Бурлакова Олена Петрівна.

У реєстрі судових рішень про цю справу зазначено, що відповідач не надає ніякої матеріальної допомоги сину, який навчається на денному відділенні у Сумському кооперативному технікумі за спеціальністю "Ресторанне обслуговування" і потребує матеріальної допомоги.

В результаті суд постановив стягнути з відповідача щомісячно аліменти в розмірі 1/4 частки заробітку (доходу) на користь Олени Бурлакової на утримання сина.

На сьогодні Олександр Бурлаков перебуває у Київській клінічній лікарні №2 в реанімації. За словами лікаря Андрія Жернова, стан потерпілого важкий – у нього серйозні опіки. Чоловіку вже зробили операцію, він перебуває при тямі.

Потерпілий перебуває в клінічній лікарні в реанімації

Потерпілий перебуває в клінічній лікарні в реанімації

Андрій Жернов

Прессекретарка Офісу президента України Юлія Мендель повідомила, що стосовно земельного питання, яке намагається вирішити Бурлаков, вже надіслані запити в Національну поліцію і Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру – повідомляє "Українська правда".

"За наявності підстав, відповідальних осіб просять вжити заходів реагування та про результати повідомити заявника та Офіс президента" – зазначає видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві під Офісом президента України в середу, 26 лютого, чоловік скоїв самопідпал. OBOZREVATEL зібрав усі подробиці, фото і відео

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