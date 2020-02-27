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27 лютого • оновлено в 18:45
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Самоспалення під ОП у Києві: спливли подробиці з біографії потерпілого

2.1т
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Самоспалення під Офісом президента України у Києві викликало чималий резонанс. OBOZREVATEL зібрав дані щодо Олександра Бурлаковалюдини, яка перетворила себе на живий смолоскип.

З'ясувалося, що причиною такого вчинку став конфлікт через землю. Чоловік раніше неодноразово погрожував регіональним чиновникам, які, на його думку, ставили палиці в колеса у вирішенні його питання.

Подробиці розповіли в сільраді Гуринівки Білопільського району Сумської області. Саме їхніх працівників чоловік звинуватив у своїх проблемах. Так, Бурлаков домагався розпаювання землі колишнього держпідприємства "Луч" ВАТ "Білопільського машзаводу".

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"15 років тому це підприємство збанкрутувало і земля перейшла в державну власність. Бурлаков, який хотів собі пай, вважав, що наша сільрада винна в тому, що землю не розпайовують. Але це не в нашій компетенції", – розповіли OBOZREVATEL у сільраді.

Олександр Бурлаков влаштував самоспалення під ОП

Олександр Бурлаков влаштував самоспалення під ОП

За словами працівників сільради, чоловік регулярно приходив до них скандалити, при цьому письмових претензій не надсилав.

"Востаннє приходив у листопаді 2019 року. Погрожував всіх розстріляти. Ми в поліцію не зверталися, не вважали погрози серйозними" – розповіли у сільраді.

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Деякі ЗМІ повідомили, що Бурлаков є ветераном АТО. У Гуринівці цю інформацію не підтвердили.

"Всі наші жителі, які служили в АТО, реєструються в управлінні соціального захисту, в районному військовому комісаріаті і в сільраді. Ми ведемо їх облік і надаємо пільги. Але Олександр до нас із жодними документами не звертався", – зазначили працівники місцевої ради.

Олександр Бурлаков отримав опіки

Олександр Бурлаков отримав опіки

Скрін відео

Про те, де працює потерпілий від самопідпалу чоловік, місцеві жителі повідомити OBOZREVATEL не змогли. Кажуть, що у нього є пай на два гектари, який він віддав комусь у користування.

"Один рік Олександр вирощував там смородину і малину", – розповіли люди.

Село Гуринівка Сумської області

Село Гуринівка Сумської області

Google. Maps

Про сім'ю Бурлакова місцеві жителі кажуть, що з дружиною він розлучився, коли син був іще дитиною. Аліменти чоловік деякий час не платив. Стягнули через суд.

На порталі Судова влада України є інформація від грудня 2013 року про "стягнення аліментів на період навчання" з Бурлакова Олександра Леонідовича. Позивач – Бурлакова Олена Петрівна.

Погрожував розстрілом і не платив аліменти: подробиці історії із самоспаленням під ОП

У реєстрі судових рішень про цю справу зазначено, що відповідач не надає ніякої матеріальної допомоги сину, який навчається на денному відділенні у Сумському кооперативному технікумі за спеціальністю "Ресторанне обслуговування" і потребує матеріальної допомоги.

В результаті суд постановив стягнути з відповідача щомісячно аліменти в розмірі 1/4 частки заробітку (доходу) на користь Олени Бурлакової на утримання сина.

Погрожував розстрілом і не платив аліменти: подробиці історії із самоспаленням під ОП

На сьогодні Олександр Бурлаков перебуває у Київській клінічній лікарні №2 в реанімації. За словами лікаря Андрія Жернова, стан потерпілого важкий – у нього серйозні опіки. Чоловіку вже зробили операцію, він перебуває при тямі.

Потерпілий перебуває в клінічній лікарні в реанімації

Потерпілий перебуває в клінічній лікарні в реанімації

Потерпілий перебуває в клінічній лікарні в реанімації

Потерпілий перебуває в клінічній лікарні в реанімації

Андрій Жернов

Андрій Жернов

Прессекретарка Офісу президента України Юлія Мендель повідомила, що стосовно земельного питання, яке намагається вирішити Бурлаков, вже надіслані запити в Національну поліцію і Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру – повідомляє "Українська правда".

"За наявності підстав, відповідальних осіб просять вжити заходів реагування та про результати повідомити заявника та Офіс президента" – зазначає видання.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві під Офісом президента України в середу, 26 лютого, чоловік скоїв самопідпал. OBOZREVATEL зібрав усі подробиці, фото і відео

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Автор
Антон Степанов
Теми
Новини Києва та Київської області Ексклюзив
Місце
Україна Київ
Тег
пожежа
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