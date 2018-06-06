Самогубство Кантера: режисер зняв свою смерть на відео

Режисер Леонід Кантер, що покінчив життя самогубством, зняв свою смерть на відеокамеру, що підтверджує, що це було самогубство.

Прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало підтвердив, що Кантер застрелився в ємності резервуара для води, передає "Українська правда".

"Весь процес знімав на відео, яке вилучила поліція. Воно долучено до матеріалів кримінального провадження", - повідомив він.

Представник поліції пояснив, що наявність відео та зброї, яке відправлено на експертизу, а також попередній висновок судмедексперта, вказують на те, що "людина вирішила таким чином піти з життя".

Відзначається, що тіло Кантера виявила його подруга, яка і викликала поліцію.

Розслідування смерті режисера веде Бахмацький відділ ГУНП в Чернігівській області. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 КК (умисне вбивство) з поміткою "самогубство".

Раніше UA: Чернігів передавав слова начальника Бахмацького відділу поліції Юрія Жули про те, що Кантер написав передсмертні записки рідним і знайомим.

"Приїхав додому, зайшов у двір, з собою у нього була автоматична зброя. Забравшись в залізну бочку, налаштував відеокамеру. Без слова, без нічого вистрілив собі в підборіддя. Куля вийшла через голову в бочку. Наскрізь", - сказав Жулай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, яким був останній день з життя Кантера.