Самогубство Волошина: військовий експерт назвав можливу причину

Самогубство льотчика-героя АТО Владислава Волошина, який очолював Миколаївський аеропорт, швидше за все, не пов'язане з посттравматичним синдромом, з яким стикаються учасники бойових дій.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив військовий експерт Олег Жданов.

На питання, чи пов'язане це самогубство з психологічними проблемами атошників, Жданов заявив: "Я б не акцентував на цьому увагу. Судячи з тієї інформації, яка була оприлюднена, самогубство пов'язане виключно з його професійною діяльністю на новому місці".

"Одна справа, коли ти бойовий льотчик - ти відповідаєш сам за себе і приймаєш рішення в рамках своїх повноважень в повітряному бою або в підрозділі, де ти служиш. А тут комунальне підприємство, і у нього на роботі були великі неприємності щодо ремонту аеродрому і освоєння грошей. На жаль, у людини не витримала психіка", - вважає експерт.

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Жданов зазначив, що у колишніх атошників присутній посттравматичний синдром, однак він не вірить, що в даному випадку це стало причиною трагедії.

"Людина повертається в суспільство, у неї залишається цей синдром, але суспільство ставить її в рамки і повільно повертає до нормального життя. На жаль, іноді бувають зриви, але я не скажу, що це носить масовий характер", - уклав він.

Як повідомляв "Обозреватель", вМиколаєві 18 березня у власній квартирі застрелився з пістолета 29-річний льотчик-герой АТО Владислав Волошин. Останні кілька місяців він керував обласним комунальним підприємством "Миколаївський міжнародний аеропорт".

Владислав Волошин - колишній пілот штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. За свої бойові вильоти в 2014 році він може претендувати на звання найбільш відчайдушного військового льотчика України. Владислав неодноразово завдавав результативні удари по російським агресорам в Україні, а всього зробив 33 бойових вильоти.

Саме Владислава Волошина російська влада брехливо звинувачувала в атаці на малайзійський "Боїнг", збитий над Донбасом. Ця версія була повністю спростована розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.

Волошин звільнився зі Збройних сил України, тому що, на його думку, не був гідно оцінений командувачами. Він неодноразово говорив, що, незважаючи на всі його заслуги, не міг навіть забезпечити свою родину.