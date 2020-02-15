Самі не можемо, але іншим не віддамо: Іран зробив гучну заяву щодо "чорних скриньок" МАУ

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Іран не може розшифрувати інформацію "чорних скриньок" українського літака авіакомпанії МАУ, який збили в небі над Тегераном 8 січня, але не передасть їх іншим країнам.

Про це він сказав у інтерв'ю NBC, підтримавши рішення країни не віддавати бортові самописці. За словами Заріфа, відповідно до міжнародних авіаційних правил, Іран може проводити розслідування катастрофи лайнера.

Він зазначив, що водночас Ірану потрібно програмне забезпечення, кабелі та спеціальні знання від США або інших західних країн, щоб отримати доступ до інформації "чорних скриньок".

Іран зробив гучну заяву щодо чорних скриньок МАУ. Ілюстрація

"Ми попросили допомоги. Чому США не допомогли нам? Це гуманітарна проблема. Чому вони не надали нам програмного забезпечення? Чому вони не поділилися з нами досвідом?" – заявив міністр.

За його словами, Іран, як жодна інша країна, хоче знати, що зафіксували прилади. На запитання журналіста, чи ніхто не намагається розшифрувати дані, Заріф відповів: "Ні, ні. Ми не торкнемося "чорних скриньок" без присутності всіх зацікавлених сторін".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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