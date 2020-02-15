Самі не можемо, але іншим не віддамо: Іран зробив гучну заяву щодо "чорних скриньок" МАУ

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Іран не може розшифрувати інформацію "чорних скриньок" українського літака авіакомпанії МАУ, який збили в небі над Тегераном 8 січня, але не передасть їх іншим країнам.
Про це він сказав у інтерв'ю NBC, підтримавши рішення країни не віддавати бортові самописці. За словами Заріфа, відповідно до міжнародних авіаційних правил, Іран може проводити розслідування катастрофи лайнера.
Він зазначив, що водночас Ірану потрібно програмне забезпечення, кабелі та спеціальні знання від США або інших західних країн, щоб отримати доступ до інформації "чорних скриньок".
Іран зробив гучну заяву щодо чорних скриньок МАУ. Ілюстрація
"Ми попросили допомоги. Чому США не допомогли нам? Це гуманітарна проблема. Чому вони не надали нам програмного забезпечення? Чому вони не поділилися з нами досвідом?" – заявив міністр.
За його словами, Іран, як жодна інша країна, хоче знати, що зафіксували прилади. На запитання журналіста, чи ніхто не намагається розшифрувати дані, Заріф відповів: "Ні, ні. Ми не торкнемося "чорних скриньок" без присутності всіх зацікавлених сторін".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого були 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців.
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент Ірану Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і висловлює щирі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
У "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їхній літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
19 січня в Україні приземлився борт із жертвами авіакатастрофи в Ірані: 9 членів екіпажу і 2 пасажири.
Україна направила повторний запит Ірану про видачу "чорних скриньок". Попереднє прохання Тегеран проігнорував.
19 січня голова іранської комісії з розслідування аварії заявив, що країна почала самостійно розшифровувати "чорні скриньки" зі збитого Boeing 737.
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