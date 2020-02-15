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15 лютого • оновлено в 12:30
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Самі не можемо, але іншим не віддамо: Іран зробив гучну заяву щодо "чорних скриньок" МАУ

1.6т
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Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що Іран не може розшифрувати інформацію "чорних скриньок" українського літака авіакомпанії МАУ, який збили в небі над Тегераном 8 січня, але не передасть їх іншим країнам.

Про це він сказав у інтерв'ю NBC, підтримавши рішення країни не віддавати бортові самописці. За словами Заріфа, відповідно до міжнародних авіаційних правил, Іран може проводити розслідування катастрофи лайнера.

Він зазначив, що водночас Ірану потрібно програмне забезпечення, кабелі та спеціальні знання від США або інших західних країн, щоб отримати доступ до інформації "чорних скриньок".

Іран зробив гучну заяву щодо чорних скриньок МАУ. Ілюстрація

Іран зробив гучну заяву щодо чорних скриньок МАУ. Ілюстрація

"Ми попросили допомоги. Чому США не допомогли нам? Це гуманітарна проблема. Чому вони не надали нам програмного забезпечення? Чому вони не поділилися з нами досвідом?" – заявив міністр.

За його словами, Іран, як жодна інша країна, хоче знати, що зафіксували прилади. На запитання журналіста, чи ніхто не намагається розшифрувати дані, Заріф відповів: "Ні, ні. Ми не торкнемося "чорних скриньок" без присутності всіх зацікавлених сторін".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Тег
МАУ
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Гулак Юрий
Гулак Юрий
Собака на сене ...
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Он Алекс
Он Алекс
Как бы там ни было, Иран сказал правду - мы виновны в убийстве сотен людей...не отдают чёрные ящики ну и .рен с ними.. идут торги об уровне компенсаций семьям погибших мирных граждан, Канада требует миллиард долларов , Украина отказалась от 80000 за каждого, тоже будет требовать больше... однажды во время учений Украина сбила борт с мирными людьми и выплатила по 200 000 у.е за каждого погибшего, признала эту ошибку и трагедию , уволила министра обороны и 3х генералов вместе с десятком из офицерского состава ВСУ.... но остаётся не понятная ситуация с РФ, которые сбили МН 17 , погибло 298 мирных и кроме вранья с кучей фейков типа диспетчер Карлос или СУ24 мировое сообщество ничего не слышит от режима Путина, позорники на России - ложь, лицемерие, эгоизм это все что видят в настоящей России
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