Сама винна? У Тернополі маршрутка на смерть збила пенсіонерку

У Тернополі в результаті ДТП загинула 73-річна пенсіонерка.

Як передає місцеве видання realno.te.ua, трагедія сталася на вулиці Шептицького біля колишнього торгового комплексу Grand.

За словами очевидців, жінка загинула під колесами маршрутки №14. Вона переходила дорогу в невстановленому місці.

Місце ДТП realno.te.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня в Тростянецькому районі Вінницької області зіткнулися дві іномарки, в результаті чого чотири людини загинули на місці, ще четверо отримали травми.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!