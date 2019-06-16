Сама винна? У Тернополі маршрутка на смерть збила пенсіонерку

У Тернополі в результаті ДТП загинула 73-річна пенсіонерка.
Як передає місцеве видання realno.te.ua, трагедія сталася на вулиці Шептицького біля колишнього торгового комплексу Grand.
За словами очевидців, жінка загинула під колесами маршрутки №14. Вона переходила дорогу в невстановленому місці.
Місце ДТП
realno.te.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня в Тростянецькому районі Вінницької області зіткнулися дві іномарки, в результаті чого чотири людини загинули на місці, ще четверо отримали травми.
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