Сам просився: з'явилися нові подробиці щодо включення Рубана до списку на обмін

Лист керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, підозрюваного в підготовці терактів, написано від руки і адресовано "представниці" ОРДО в Мінську.

Про це заявила представник України в Тристоронній контактній групі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає ТСН.

"Більше місяця тому, на початку квітня, через Мінський центр технічної підтримки ми отримали так зване звернення від так званих представників ОРДО з вимогою включити до списку (обміну) Рубана. Вони посилалися на його особистий лист, адресований так званій представниці ОРДО в Мінську. Як цей лист потрапив до представників ОРДО, я не знаю, можливо, через родичів чи адвокатів", - заявила вона.

Імовірно, мова йде про Дарину Морозову, яка представляє терористів в Мінську. Лист містить дату і підпис Рубана.

За словами Геращенко, представники незаконних збройних формувань на Донбасі вимагали включити Рубана до списку на обмін, мотивуючи його зверненням.

Володимир Рубан Радіо Свобода

""Вони сказали про готовність передати його взамін на когось з наших військових у форматі "один на один". А потім на наступній зустрічі попросили включити в загальний список від ОРДО у 80 людей. В тому списку також беркутівці та 23 росіянина. І тепер вони вимагають передавання тільки в такому форматі. Це нереалістичний сценарій", - зазначила вона.

Геращенко додала, що бойовики підтверджують на обмін тільки 20 осіб, серед яких 8 військових. Крім того, вони вимагають віддати більше 100 осіб, половина яких ніяк не пов'язана з війною на Донбасі.

"Також у списку - росіяни, яких ми готові передати, але тільки Росії, щоб звільнити наших полонених. Тому цей варіант ми теж не можемо прийняти, враховуючи всі позиції", - зазначила представник України в ТГК.

Вона також нагадала, що українська сторона в 2018 році робила до шести пропозицій щодо обміну полоненими, але вони були безрезультатні.

"Ми пропонували передати 23 росіян, у цьому списку - Агєєв. Також ми пропонували передати тих, хто має відношення до війни на Донбасі і вже засуджений, кого можна помилувати, щоб забрати наших підтверджених: і військових, і журналіста Станіслава Асєєва (Васін). Були й інші. Всі ці наші пропозиції відкидалися", - резюмувала Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська сторона була вкрай здивована, коли отримала інформацію про Рубана від терористів. Геращенко повідомляла, що включення терористами "ДНР" до списку обміну полоненими Рубана ускладнює непрості переговори.