Сам прийшов в СБУ: що відомо про "вбивцю" Бабченко

"Вбивцею" російського журналіста Аркадія Бабченко виявився друг українського волонтера Родіона Шовкошитного.

Він сам звернувся в СБУ після замовлення, чим врятував життя журналісту, повідомив Шовкошитний на своїй сторінці в Facebook.

"Вбивця" Бабченко - мій друг. Власне, те, що він пішов у СБУ, - це і є та велика перемога, у якій сьогодні було так багато батьків. До цього моменту ніхто нічого і не знав. Якби на його місці опинився інший хтось, тоді до Аркадія прийшов би реальний вбивця. І там уже - як карта лягла б ", - написав він.

Шовкошитний попередив росіян, що живуть в Україні про те, що список потенційних жертв дуже великий.

Раніше повідомлялося, що Бабченко планував вбити екс-боєць АТО. Йому пообіцяли $ 30 тис

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше стало відомо, що журналіст знайшов оригінал "сценарію вбивства" Бабченко .