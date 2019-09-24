Салют смерті: на Херсонщині весілля закінчилося кривавою трагедією

У місті Генічеськ Херсонської області трапилася страшна трагедія на весіллі. Батько нареченої вийшов запустити святковий салют, і його насмерть збив автомобіль.

Як повідомляють "Факти", від отриманих травм він помер на місці НП – на вулиці Центральній. За даними місцевої поліції, чоловіка збив автомобіль "Шевроле", за кермом якого був 26-річний житель Генічеська.

Зазначається, що 45-річний чоловік, який святкував у кафе весілля дочки, о 23:00 вирішив привітати молодят феєрверком. Щоб не влаштовувати гучний шум біля закладу, він вирішив вийти на проїзну частину і запустити піротехніку там, але з необережності не помітив автомобіль, що проїздив повз. Зрештою він і збив чоловіка.

Салют Pixabay

Дочка побачила батька, який лежав на дорозі, і викликала медиків, але травми виявилися занадто серйозними і несумісними з життям. Лікарі лише констатували смерть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році в Обухівському районі Київської області охоронець одного з готельно-ресторанних комплексів вбив 23-річного чоловіка, який святкував там весілля.

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