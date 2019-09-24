Головна Новини
24 вересня • оновлено в 11:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Салют смерті: на Херсонщині весілля закінчилося кривавою трагедією

1.4т Читати матеріал російською

У місті Генічеськ Херсонської області трапилася страшна трагедія на весіллі. Батько нареченої вийшов запустити святковий салют, і його насмерть збив автомобіль.

Як повідомляють "Факти", від отриманих травм він помер на місці НП – на вулиці Центральній. За даними місцевої поліції, чоловіка збив автомобіль "Шевроле", за кермом якого був 26-річний житель Генічеська.

Зазначається, що 45-річний чоловік, який святкував у кафе весілля дочки, о 23:00 вирішив привітати молодят феєрверком. Щоб не влаштовувати гучний шум біля закладу, він вирішив вийти на проїзну частину і запустити піротехніку там, але з необережності не помітив автомобіль, що проїздив повз. Зрештою він і збив чоловіка.

Новини
Поверталися з відпочинку: з’явилися нові подробиці ДТП у Житомирській області з 9 загиблими

Салют

Салют

Pixabay

Дочка побачила батька, який лежав на дорозі, і викликала медиків, але травми виявилися занадто серйозними і несумісними з життям. Лікарі лише констатували смерть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році в Обухівському районі Київської області охоронець одного з готельно-ресторанних комплексів вбив 23-річного чоловіка, який святкував там весілля.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Херсон
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel