Сакральна жертва чи випадковий вибір? Чому вбили Аркадія Бабченка

"Я втомився ховати своїх. Весь цей час щоразу одне і те саме. Чортова нескінченна низка смертей".

Аркадій Бабченко написав ці слова незабаром після демонстративної ліквідації Павла Шеремета. Минуло майже два роки, вбивць Павла так і не знайшли, а тепер дісталися і до самого Бабченка. 29 травня він був убитий трьома пострілами в спину, коли повертався з магазину до своєї київської квартири на Микільсько-Слобідській.

Хто міг замовити його вбивство і чи випадково це сталося 29 травня? Читайте про основні версії у матеріалі OBOZREVATEL .

Кому це було потрібно?

У Службі безпеки обіцяють повідомити перші подробиці в середу вдень. Втім, вже відомо, що основних версій поки дві - професійна діяльність і громадянська позиція Бабченка. Варіант із побутовим вбивством, схоже, не розглядається.

Будинок, у якому жив і загинув Бабченко

Тобто, по суті, версія лише одна. Бабченко щодня критикував наявний у Росії режим: у своїх статтях, в особистих постах сторінці у Facebook, друкованих інтерв'ю і під час появ на телеекранах. Ще з 2014 року журналіст надавав Україні шалену підтримку: спочатку працював на Євромайдані, потім збирав гроші для бійців ЗСУ на фронті тощо. Так що мотив у російського керівництва був.

"Він був моїм товаришем. Це пов'язано виключно з його антиросійською позицією та антиросійської діяльністю. Він систематично виступав на підтримку України, проти Путіна, проти Росії. Останнім часом йому часто погрожували з РФ. Він втік звідти. Він писав, що його погрожували вбити, знищити його і всю його сім'ю", - розповів у коментарі OBOZREVATEL волонтер Мирослав Гай.

Через погрози Бабченку довелося виїхати з Росії. Спочатку він перебрався до Чехії, але незабаром йому довелось залишити ЄС через проблеми з візою. Звісно, в Україну, де у Бабченко було багато друзів. Останнім часом журналіст працював на кримськотатарському телеканалі ATR, де вів власну програму.

Ще одна версія

Існує ще одна популярна версія вбивства Бабченка. Нібито він був обраний як жертва випадково для досягнення глобальнішої мети.

Версія така: у Кремлі усіма силами намагаються показати росіянам (а заодно і всьому світу), що в Україні коїться повний бардак і анархія, тому справ з нами краще не мати (тут треба визнати, що бардаку у нас і справді вистачає, але без допомоги росіян його було б значно менше).

А чому вирішили зараз? Наприклад тому, що кілька днів тому у Києві відбувся фінал Ліги Чемпіонів. І пройшов чудово. До міста приїхали тисячі іноземців, прекрасно провели тут час і поїхали додому з позитивними емоціями. Здається, життя налагоджується? Але ні.

Всього через три дні під боком у влади відбувається чергове гучне вбивство. Поліція знову ляскає вухами, а по росТВ виходять "правильні" сюжети про свавілля в Україні, криваву хунту, яка мочить росіян в еміграції і марність реформ. Кльово, правда?

Що відомо про кілера?

Поки що зовсім небагато. За кілька годин після вбивства Аркадія в поліції опублікували фоторобот передбачуваного вбивці. Іншої інформації про нього поки немає, але глава поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що у нього міг бути спільник.

Фоторобот можливого вбивці

Найближчим часом подробиць має стати більше. Поліція опитала мешканців сусідніх квартир і звернулася з проханням до власників авто, які перебували поблизу, надати відео з реєстраторів.

Вбивство 29 травня - випадковість чи ні?

За кілька годин до загибелі Бабченко опублікував у Facebook пост, в якому написав, що 29 травня - його другий день народження. За чотири роки до цього він дивом не загинув.

"Чотири роки тому генерал Кульчицький не взяв мене на цей вертоліт. Через перевантаження. Не було місця. Перевантажена вертушка важко відірвалася від землі, і, мало не зачепивши шасі за бруствер, пішла на Карачун. Години через дві після цієї фотографії її збили. Загинули чотирнадцять осіб. А мені пощастило. Другий день народження, виходить".

Після новини про загибель журналіста у багатьох виникла підозра, що ця дата була обрана невипадково. Але тоді виходить, що вбивця діяв імпульсивно? Або ж навпаки знав, що цей день означає для Бабченка, тому і вирішив демонстративно його покарати? Можливо, таким був задум замовників? Хочеться сподіватися, що на всі ці питання ми скоро отримаємо чіткі відповіді.

Хоча на це ми сподівалися і після вбивства Шеремета. А ще замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва. І багатьох інших гучних злочинів. Але раптом цього разу панам з Володимирської пощастить більше. Може ж таке бути, правда, друзі?