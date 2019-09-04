"Дві області візьмуться за зброю": ексгенпрокурор розкритикував законопроект Зеленського про бурштин

У разі введення кримінальної відповідальності за нелегальний видобуток бурштину, жителям Полісся необхідно дати можливість законного заробітку. Інакше люди візьмуться за зброю.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив ексгенпрокурор України Святослав Піскун, оцінюючи законопроект президента Володимира Зеленського, який передбачає до 3 років позбавлення волі за нелегальний видобуток бурштину.

"Можливо, треба просто ухвалити відповідний закон, щоб люди на законних підставах видобували цей бурштин? Можливо, в цьому законі необхідно зобов'язати людей робити відновлення цих земель? Можливо, треба створити державні артілі?" – зазначив Піскун.

"На сьогодні швидко "печуть" закони у Верховній Раді – нехай "спечуть" закон і щодо бурштину. Тоді президент буде вимагати дотримання закону. А так – той в оренді, той приватно копає, той помпи завозить, той охороняє... Це неврегульоване питання", – заявив він.

Колишній генпрокурор вважає 3 роки в'язниці достатнім покарання за незаконний видобуток. При цьому він задався питанням, як на зазначений закон відреагує населення тієї частини України, де видобувають бурштин.

"Саджати всіх неможливо. Волинь, Полісся – це "поліські партизани", з ними важко буде розправлятися... Їм треба дати альтернативу. Якщо ви скажете, що всі, хто незаконно видобуває бурштин, завтра йдуть до в'язниці, то дві області візьмуться за зброю. Там видобувають всі, і це організовано", – наголосив він.

Піскун вважає, що видобувачам бурштину треба дати вибір: "Ідіть видобувайте, але організовуйтесь у громадські артілі або держпідприємства. Будете отримувати 25% від видобутого, а решта – державі. Або в'язниця".

provse.today

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 серпня під час візиту до Житомирської області президент України Володимир Зеленський наказав звільнитися місцевому чиновнику Андрію Куринському, звинувативши його в участі в схемі з незаконного видобутку бурштину.

2 вересня Зеленський за підсумками наради з новим Кабміном анонсував внесення до Верховної Ради законопроекту про видобуток бурштину.

4 вересня президент вніс до Ради законопроект про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину.

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