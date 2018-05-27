"Садист і боягуз": у Росії розповіли, чого боїться Путін

Президент Росії Володимир Путін побоюється проявляти милосердя, бо вважає, що таким чином покаже свою слабку сторону й надалі його будуть цим шантажувати.

Таку заяву зробив колишній віце-прем'єр Росії та нинішній блогер Альфред Кох на своїй сторінці у Facebook, коментуючи відмову Путіна помилувати українського політв'язня Олега Сенцова, незважаючи на його голодування.

"Дорогий ви наш Володимире Володимировичу! Якщо ви помилуєте Сенцова, то я урочисто обіцяю, що все одно не почну вважати вас добрим і милосердним. Я як і раніше буду вважати вас садистом і боягузом, який заради власної шкури готовий не те, що Сенцова, а й півсвіту знищити", - звернувся до президента у своєму пості Кох.

Він додав, що готовий "провалитися крізь землю", якщо це не так.

Нагадаємо, ув'язнений у Росії Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування. Пізніше сестра режисера заявила про загрозу для його життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сенцов звернувся до світу зі зворушливим "переможним" посланням.