Саботаж не пройде: яку перемогу здобуло ДБР

Перегляду результатів конкурсу на керівні посади в Державне бюро розслідувань не буде, оскільки він пройшов без порушень, а всі відібрані особи є професіоналами з сильним послужним списком.

Розслідування програми "Схеми", яка звинуватила трьох членів конкурсної комісії в тому, що вони були відсутні на співбесіді з деякими кандидатами, не є підставою для перегляду результатів. Оскільки фізична присутність членів конкурсної комісії на співбесіді не є обов'язковою умовою для подальшого голосування за ту чи іншу кандидатуру. Про це КП повідомив один з членів комісії, який побажав залишитися неназваним.

"Конкурсний відбір претендентів на посади в ДБР - це аж ніяк не одні лише співбесіди. Більш того, вони не є навіть вирішальним фактором. Адже тести для відбору претендентів на посади в ДБР розробила Рада Європи, а прозорість самого процесу гарантували представники Євросоюзу, особисто присутні на конкурсі. 5 тисяч претендентів проходили ретельний відбір, включаючи тест на поліграфі", - сказав він.

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Джерело припускає, що розслідування програми "Схеми", є інструментом в руках людей, які побоюються майбутніх розслідувань ДБР.

"Вони намагаються тиснути на директора бюро, на конкурсну комісію. Намагаються затягнути процес початку роботи ДБР, скомпрометувати бюро ще до початку розслідувань. Прізвищ називати не стану, але це досить відомі в Україні люди", - повідомило джерело.

Що ж стосується процесу затвердження кандидатів на посади, то, на думку члена комісії, він пройшов повністю в рамках закону. Він вважає цілком логічним, що після вивчення послужних списків кандидатів, їхніх декларацій, після тесту на детекторі брехні - у деяких членів конкурсної комісії не виникло питань до претендентів на посади. Крім того, всі співбесіди записувалися на відео, отже, члени комісії перед голосуванням мали можливість ознайомитися з тим, як вони проходили.

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