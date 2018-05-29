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Саакашвілі заговорив про новий "прорив" в Україні

3.7тЧитати новину російською

Екс-президент Грузії і екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі, якого депортували за порушення законодавства, не залишає надій повернути собі українське громадянство.

Він вважає, що Європа повинна накласти санкції на низку українських політиків. Про це він заявив на прес-конференції з професором Джеффрі Робертсоном в Гаазі, передає delo.ua.

Також Саакашвілі зазначив, що збирається провести "захід" на польсько-українському кордоні і анонсував програму розвитку України.

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"Для мене важливо, щоб в уряді були члени моєї команди, ці люди реально зможуть змінити Україну, як це було в Грузії", - заявив Саакашвілі.

Як писав OBOZREVATEL, влада Грузії не хоче екстрадиції Саакашвілі, тому що боїться проблем.

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