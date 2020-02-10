Як Саакашвілі за гроші Курченка на держзраду заробив: ексклюзивний документ

Одіозний україно-грузинський політик Міхеіл Саакашвілі повинен відбувати покарання за державну зраду. У розпорядженні видання опинився експертний висновок, який прямо вказує, що опублікований Генеральною прокуратурою запис розмови Міхо й олігарха Сергія Курченка є справжнім.

Це дає конкретні докази для Генеральної прокуратури на відкриття кримінальної справи за статтями 111 (Державна зрада) і 109 КК (Дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу або захоплення державної влади).

У цьому матеріалі OBOZREVATEL розповість, чому правоохоронцям потрібно детальніше зайнятися цим злочином, яке могло забрати тисячі життів українців.

Коротка передісторія:

Йдеться про скандальні плівки, опубліковані ще в грудні 2017 року. Тоді Генеральна прокуратура України спільно зі Службою безпеки оприлюднила перехоплені записи, де нібито спілкуються Міхеіл Саакашвілі та олігарх-втікач Сергій Курченко. Все б нічого, але вони обидва обговорюють план революції в Україні, а також "спонсорську допомогу" від соратника Януковича.

Сергій Курченко став мільярдером ще в молодому віці, а в 2014 році статки 29-річного бізнесмена оцінювалися в 250 мільйонів доларів. За влади Віктора Януковича володів футбольним клубом "Металіст", групою компаній "Газ Україна 2009" та іншими фірмами. У 2013 році придбав Брокбізнесбанк і медіахолдинг UMH Group. Після втечі Януковича він покинув Україну та продовжив бізнес у Москві.

Зараз же Сергій Курченко є одним із головних спонсорів псевдореспубліки "ДНР";

Мета співпраці Саакашвілі й Курченка – організація масових заворушень. За версією слідства, олігарх був зацікавлений у ослабленні української влади, щоб захистити свої бізнес-інтереси. Саакашвілі ж хотів будь-яким шляхом прийти до влади.

У грудні 2017 року з третьої спроби був спійманий найближчий соратник Міхо – Северіон Дангадзе. Він був керівником київської партійної організації "Руху нових сил". Тодішній глава ГПУ Юрій Луценко стверджував, що правоохоронці зафіксували транш від Курченка в розмірі 500 тисяч доларів. Посередником у отриманні грошей виступав найближчий соратник Міхо, один із лідерів "Руху нових сил" Северіон Дангадзе.

Йому було оголошено про підозру за ст.256 (Сприяння учасникам злочинної організації) та ст.110 (Посягання на територіальну цілісність країни). Але, щоб уникнути в'язниці, він пішов на угоду зі слідством і підтвердив факт співпраці лідера партії Саакашвілі з Сергієм Курченком 25 травня 2018 року. Після цього він вийшов на свободу.

Незважаючи на очевидні факти – а саме зізнання посередника в угоді, соратника Міхо – правоохоронці справу спустили на гальмах.

Курченко та Саакашвілі

Записи виявилися автентичними

Крім затримання посередника Дангадзе, слідчі спиралися на перехоплену бесіду Саакашвілі й Курченка, де вони прямо домовляються про співпрацю. ГПУ запис діалогу відразу ж опублікувала.

Ось уривок із розмови:

С. К: Ясно. Дивіться, ось фундаментально, що хотів обговорити. У мене в Україні є бізнес-інтереси, є фінансові ресурси, і у мене є в Росії можливість заходити в різні кабінети. І я зацікавлений в тому, щоб побудувати з вами якусь таку історію довгу. Можливий такий розвиток подій?

М. С: Я думаю, що просто треба вам із нашим другом поговорити на цю тему. В принципі, це окрема розмова, і треба порозмовляти, обговорити з ним це...

С. К: А є у вас якась довірена особа, яка може сюди приїхати, сюди, де я, щоб ми через неї комунікували?

М. С: Я думаю, що завжди можна знайти людей, але просто треба обговорити з ними й ретельно пройтися щодо пунктів.

Ця розмова є справжньою.

У розпорядженні OBOZREVATEL опинилися висновки експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) від серпня 2019 року Євгена Тимка, який кілька місяців аналізував згадані файли зі спілкуванням. Водночас у документі наголошується, що Тимко є фахівцем – з усіма необхідними регаліями та досвідом роботи в цій сфері з 1993 року.

На сторінках дослідження він детально описує та аналізує, кому можуть належати голоси на кількох записах, наданих ГПУ. В результаті Тимко доходить висновку, що як голоси, так і сама плівка є справжніми.

Висновок експерта Скриншот

"Запис розмови, що міститься 51/802 від 21.11.2017 року... є оригінальним і, з технічної точки зору, автентичним. Зазначений запис не монтувався і не був змінений як під час бесіди, так і після неї", – підкреслив експерт.

Також автентичними визнані й аудіо розмови Дангадзе. Експерт прямо вказує, що плівки з його висловлюваннями не були змонтовані. Весь повний і детальний звіт фахівця, який безпосередньо підтверджує справжність розмови Міхо та його людей із оточенням Сергія Курченка, перебуває в розпорядженні OBOZREVATEL. Ми публікуємо лише висновок зі згаданого дослідження.

Звіт експерта

Звіт експерта

Звіт експерта

Звіт експерта

Чому ГПУ не діє?

Загалом, публікація звіту експерта, а також щире зізнання Дангадзе практично підтверджують тезу – у 2017 році Саакашвілі планував на гроші олігарха Сергія Курченка спробувати скинути владу в Україні. І намагався отримати перший транш у розмірі 500 тисяч доларів.

Це неприховане нехтування інтересами українців, що повинно каратися як державна зрада. Згідно із законом, зрадники мають відбувати покарання від 10 до 15 років у в'язниці.

ЗМІ неодноразово писали, що олігарх Сергій Курченко є бізнес-куратором "ДНР", а його компанія "Газ-Альянс" щонайменше до 2019 року монопольно експортувала вугілля на окупованих територіях. Власники копанок, починаючи з весни 2018 року, були змушені платити структурам Курченка приблизно $5 за кожну тонну перевезеної сировини. Окремі розслідувачі вважають, що свого часу Курченко міг бути безпосередньо зацікавлений в усуненні "лідера ДНР" Олександра Захарченка в серпні 2018 року, який обмежував його вплив.

Тобто ми маємо ситуацію, коли якийсь політик на кошти та в інтересах відверто антиукраїнського мільярдера намагається змістити легітимну владу в Україні. Це підтверджують як плівки розмов, так і щире зізнання посередника в угоді Северіона Дангадзе.

І нічого не відбувається, правоохоронці не висувають йому жодних претензій. А тим часом одіозний грузино-український політик продовжує спокійно ходити по ефірах токшоу й роздавати українцям поради, як і де краще жити далі.

Недарма буквально кілька тижнів тому Міхо знову почав грати на руку росЗМІ, розповівши в ефірі одного з телеканалів, що люди в Україні живуть гірше, ніж за часів СРСР. Cлова Саакашвілі відразу підхопили прокремлівські ресурси, адже вони ідеально вписуються в антиукраїнський порядок денний. Russia Today рознесла англійскою мовою цю тезу фактично на весь світ, пише видання "Тексти".

Скриншот

Якщо не зупинити це свавілля, то буде лише гірше. Правоохоронці повинні не зволікати й оголосити про підозру Міхо за статтею 111 КК (Державна зрада) і взяти Саакашвілі під варту.

OBOZREVATEL обов'язково надішле запити в правоохоронні органи, щоб дізнатися, чому в Україні не розслідують такий тяжкий злочин, як державна зрада.

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