С приходом "освободителей" шизофрения стала повседневностью

Денис Казанський Розслідування 10:56, 9.08.2020 Оновлено: 11:00, 9.08.2020

Главным итогом "борьбы за свободу Новороссии" на Донбассе стала дань в 30 тысяч рублей, которую теперь должны платить бандитам люди, которые посмеют проехать из Донецкой области в Луганскую.

За пересечение "границы" между "ДНР" и "ЛНР" придется платить
Телеграм-канал Дениса Казанского

500 долларов за то, чтобы попасть из Снежного в Красный Луч. Когда-то такое могло привидеться только в дурном сне. Но с приходом "русских освободителей" шизофрения стала повседневностью.

Спасибо, Россия!

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