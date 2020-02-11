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11 лютого • оновлено в 11:02
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/ Розслідування

Рятуються втечею: терористи на Донбасі поскаржилися на великі втрати

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Російські терористи на Донбасі 10 лютого втратили вісім осіб убитими й поспіхом почали відходити з позицій.

Про це повідомляється на сторінці IgorGirkin у Twitter з посиланням на свідчення самих окупантів.

"Один із відомих підрозділів ("Призрак") покинув позиції й передислокувався, нікого не повідомивши зі спільників. Платівці намагалися на нових місцях обладнати укріплення, щоб закрити прогалину", – цитують у блозі слова одного з очевидців.

"Вантаж 200"

"Вантаж 200"

"Інформаційний спротив"

Крім того, стало відомо, що біля населеного пункту Золоте-5 терористи безповоротно втратили вісім членів особового складу. "Козаки", які були в лікарні у вкрай важкому стані, померли", – уточнюється в дописі.

Ще один терорист "ДНР" підірвався на розтяжці на Горлівському напрямку. В результаті йому відірвало ногу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • втрати російсько-окупаційних військ протягом січня 2020 року склали: безповоротними – 27 осіб, пораненими і травмованими – 56 осіб, озброєння і військової техніки – п'ять одиниць (два автомобілі "Урал", два БПЛА і один міномет).

  • А в 2019 році кількість ліквідованих терористів перевищила 600 осіб, знищеної техніки – 100 одиниць.

  • Крім того, українська розвідка дізналася, що в лавах російських окупантів на Донбасі почастішали випадки підриву на власних мінах. Так, з початку лютого російські загарбники вже втратили шість військових.

  • Нагадаємо, 7 лютого терористи заявили, що ЗСУ нібито відкрили вогонь по них на Донбасі в районі населеного пункту Золоте-5, звідки раніше були відведені війська.

  • За даними військових злочинців, їхні втрати склали чотири бойовики убитими. Найімовірніше, окупанти підірвалися на своїх же мінних полях.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдомо MAHДАйнутое бидлo, чаще халва повторяйте..и будет вам счастье!! Cледующую новость от ОБСОСА ждем о борте в XУEB с пидopгами на разборку и безвозратных потерях украинских батальонов сс на Донбассе.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Того не может быть чтобы лугандоны ласты склеили! У них же всегда "потерьнет". Это просто Гирькин с протянутой ногой из скрепных слезу выбивает. Вместе с баблом
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Отличная новость)
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