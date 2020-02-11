Рятуються втечею: терористи на Донбасі поскаржилися на великі втрати

Російські терористи на Донбасі 10 лютого втратили вісім осіб убитими й поспіхом почали відходити з позицій.
Про це повідомляється на сторінці IgorGirkin у Twitter з посиланням на свідчення самих окупантів.
"Один із відомих підрозділів ("Призрак") покинув позиції й передислокувався, нікого не повідомивши зі спільників. Платівці намагалися на нових місцях обладнати укріплення, щоб закрити прогалину", – цитують у блозі слова одного з очевидців.
"Вантаж 200"
"Інформаційний спротив"
Крім того, стало відомо, що біля населеного пункту Золоте-5 терористи безповоротно втратили вісім членів особового складу. "Козаки", які були в лікарні у вкрай важкому стані, померли", – уточнюється в дописі.
Ще один терорист "ДНР" підірвався на розтяжці на Горлівському напрямку. В результаті йому відірвало ногу.
"Одне з відомих підрозділів (" Привид "), залишило позиції і передислокувалося, нікого не повідомивши зі суміжників. Платовци, намагалися на нових місцях обладнати зміцнення, щоб закрити пролом."- IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 10, 2020
Деніс🤔
ЗОЛОТЕ-5- IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 10, 2020
НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ 8 - 200х.
(Козаки), які були в лікарні в украй важкому стані, померли.
🤔
На розтяжці, на Горлівському напрямку, підірвався наш друг (з нм ДНР). Відірвало ногу.- IgorGirkin (@GirkinGirkin) February 11, 2020
Олексій, 10 Лютого 2020🤔
Як повідомляв OBOZREVATEL:
втрати російсько-окупаційних військ протягом січня 2020 року склали: безповоротними – 27 осіб, пораненими і травмованими – 56 осіб, озброєння і військової техніки – п'ять одиниць (два автомобілі "Урал", два БПЛА і один міномет).
А в 2019 році кількість ліквідованих терористів перевищила 600 осіб, знищеної техніки – 100 одиниць.
Крім того, українська розвідка дізналася, що в лавах російських окупантів на Донбасі почастішали випадки підриву на власних мінах. Так, з початку лютого російські загарбники вже втратили шість військових.
Нагадаємо, 7 лютого терористи заявили, що ЗСУ нібито відкрили вогонь по них на Донбасі в районі населеного пункту Золоте-5, звідки раніше були відведені війська.
За даними військових злочинців, їхні втрати склали чотири бойовики убитими. Найімовірніше, окупанти підірвалися на своїх же мінних полях.
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