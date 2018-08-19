"Рятують свої шкури!" Українців розлютила заява поліції про велику ДТП з дівчиною-патрульною

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Автомобіль патрульної поліції, який наїхав на натовп пішоходів у Сумах, в момент зіткнення з Audi A4 на перехресті їхав із включеною сиреною і мав перевагу в русі.

Про це йдеться на сторінці прес-служби обласної поліції в Facebook. О 14:50 екіпаж патрульної поліції виїхав на виклик, отримавши повідомлення про розбійний напад.

"За попередніми даними, на перехресті Петропавлівська – Перекопська, водій автомобіля Audi A4, який рухався на зелений сигнал світлофора, не надав перевагу у русі службовому автомобілю патрульної поліції, який рухався з увімкненим спеціальним звуковим сигналом та проблисковими маячками синього і червоного кольору, після чого відбулося зіткнення автівок", - написано в повідомленні.

"Далі, за інерцією, автомобіль Toyota Prius відкинуло на узбіччя, де він скоїв наїзд на пішоходів. Попередньо, в результаті ДТП тілесні ушкодження отримали п'ять громадян, серед яких працівник патрульної поліції, яку рятувальникам довелося визволяти з автомобіля", - розповіли в поліції.

У свою чергу користувачів мережі обурило повідомлення поліції про перевагу в русі, оскільки, за інформацією від очевидців, поліцейський екіпаж включив сирену буквально за секунду до зіткнення, перебуваючи лише в п'яти метрах від переходу, коли вже було ясно, що зіткнення не уникнути.

"Ага! Хто вс*ався - невістка! Ну як завжди! Тут навіть сумніві не було!" "Рятують свої шкури!" "Навіть при включених маячках копи повинні переконатися в безпеці", "Тільки не потрібно знову локшину нам вішати що вони не винні, зі спецсигналами теж потрібно вміти їздити", "Не надав перевагу - відео покажіть, будь ласка", - пишуть коментатори.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні також відбулося масштабне ДТП під Києвом. У мережі з'явилися моторошні фото і відео з місця аварії.