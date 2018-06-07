Рятував кохану: в Дніпрі хлопець підстрелив грабіжника з його ж зброї

У Дніпрі молодий хлопець запобіг пограбуванню пункту обміну валюти, поранивши одного із злочинців в сідницю.

Злочинці увірвалися в приміщення обмінника і зв'язали одну зі співробітниць. Потім спробували пов'язати другу, одночасно складаючи валюту в сумку. Вони погрожували жінкам пістолетом з глушником, повідомляє ТСН.

Під час пограбування співробітниці обмінника сильно кричали і їх почули в салоні краси, який знаходився поруч. Одна зі співробітниць салону викликала поліцію і зателефонувала своєму хлопцеві, який перебував недалеко. Хлопець побіг в обмінник, де грабіжник наставив на нього пістолет і погрожував вбити. Однак молодий чоловік вихопив зброю і вистрілив одному із злочинців в сідницю, а другого вдарив пістолетом по голові.

В цей час з вікна салону краси вистрибнула співробітниця разом з клієнткою, яка була майже без одягу.

На момент приїзду поліції злочинці були знешкоджені. Обидва були госпіталізовані. Пораненого грабіжника медики поклали на носилки обличчям вниз. Їхньому життю нічого не загрожує. Зловмисники виявилися братами з Кам'янського Дніпропетровської області.

Хлопець, який знешкодив злочинців, розповів, що спецпідготовки у нього немає. А затримати злодіїв йому допомогло кохання до дівчини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 4 червня в Києві сталася стрілянина, в результаті якої був поранений один чоловік.