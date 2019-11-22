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22 листопада • оновлено в 12:22
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Не можуть врятувати через шторм: з'явилися нові деталі НП з кораблем під Одесою. Фото

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Станом на 11:45 рятувальники не змогли підійти до молдавському танкера "Делфі", який потрапив в сильний шторм і сів на мілину біля узбережжя Одеси вранці 22 листопада. Їм заважають складні погодні умови.

На борту корабля перебувають троє членів екіпажу. Всі вони – громадяни України. На танкері закінчилося паливо, є проблеми з електрикою, повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на інформацію оперативного штабу в Одеській ОДА (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).

Зараз учасники штабу узгоджують алгоритм, щоб евакуювати екіпаж із залученням допомоги з повітря і води. Разом з тим, сам екіпаж відмовляється подати сигнал SOS і евакуюватися з судна.

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Як заявив глава Одеської області Максим Куций, влада не може розшукати судновласника і зв'язатися з ним.

Корабель сів на мілину біля берегів Одеси

Корабель сів на мілину біля берегів Одеси

"Фактично цей корабель – сірий, без необхідної реєстрації. За даними капітана Одеського порту, саме судновласник забороняє морякам евакуюватися", – заявив Куций.

Він також зазначив, що на борту танкера немає вантажу, який би загрожував екологічної ситуації Одеської області.

Корабель сів на мілину біля берегів Одеси

Корабель сів на мілину біля берегів Одеси

Корабель сів на мілину біля берегів Одеси

Корабель сів на мілину біля берегів Одеси

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Олександр Закладной
Місце
Україна Одеса
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