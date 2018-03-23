Вчера российские ВВС совершили имитацию ракетной атаки по объектам на территории Украины. Такие действия имеют две основные цели. Первая – демонстрация готовности применения силы. Вторая – отследить реакцию противника (нас) на предмет возможных потерь при реальной атаке. При этом, отслеживаются действия ПВО и авиации. Как следует из заявлений ВСУ, наша авиация и ПВО были приведены в режим полной боевой готовности и в принципе, готовы были принять вызов. Насколько можно понять, подобные провокации происходят регулярно, но только сейчас все это было описано подробно и практически – в режиме реального времени.

Что характерно, когда в акватории Черного моря находится хотя бы один ракетный эсминец ВФ США, россияне отнюдь не рискуют вытворять нечто подобное и напротив, когда тяжелые корабли НАТО выходят в Средиземное море, то на Москву нападает зуд и начинаются эти игрища.

Похоже на то, что в этот раз, мы самостоятельно приготовились к отражению воздушного нападения противника и он это четко отфиксировал по работе наши РЛС и передвижению авиации. Из того, что попадает в открытое информационное пространство, наша промышленность и военные, опережающими темпами приводят в чувство нашу систему ПВО путем постановки на боевое дежурство комплексов, поднятых из консервации, а также – глубоко модернизируя то, что есть. Кстати, возможности модернизации у нас имеются и очень неплохие. Как утверждают сами россияне, основные узлы и агрегаты к тем же комплексам С-300, производились на украинских предприятиях, ну а С-400, по сути – глубокая модернизация С-300 с увеличенным количеством одновременно сопровождаемых целей и большей дальностью обнаружения и поражения целей. Однако, С-300 уже имела боевое применение, а С-400 имеет лишь дифирамбы и красочные описания самих россиян. Сирийский комплекс С-400, еще не разу не показал себя в деле при том, что поводов для этого было – хоть отбавляй.

В любом случае, почти мгновенный поток информации в прессу, свидетельствует о том, что наши военные отработали неплохо и действительно были готовы работать по целям самостоятельно, без поддержки американских эсминцев. Это говорит о том, что спустя четыре года, после начала войны, ситуация с боеготовностью ВСУ, в частности – силы ПВО изменились как количественно, так и качественно и теперь способны решать задачи, которые подбрасывает противник.

Это – одно из множества изменений, которые уже можно отследить как прямо, так и через действия или реакцию противника. Теперь мы показываем, что привычными методами, Москве уже делать нечего. Мы повышаем цену для любых агрессивных действий, которые планирует противник, и эта цена растет стремительными (как для нашей ситуации) темпами.

Это связано не только с ВСУ, поскольку противник ведет с нами войну не только и не столько, силой оружия, как методами информационного воздействия и посредством действий давно внедренной агентуры. Если с бомбардировщиками и сопровождавшими их истребителями, нам понятно, что и как делать, ибо мы уже имеем, чем это делать и кому это делать, а вот с информационной и агентурной войной, дело обстоит хуже, но и тут видны подвижки примерно такого же характера, как и с ВСУ.

Сначала идет этап накопления сил и средств, а потом, когда количество перерастает в качество – начинается действие. В предыдущих статьях мы описывали, как СБУ почувствовала вкус к длинной игре. И действительно, после ареста Рубана и задержания Савченко, многим московским подстилкам стало понятно, что это – не последние фигуранты, тихая и скрупулезная работа идет в отношение многих ярких фигур так или иначе, завязанных на российских интересах. Просто этих двух персонажей довели до стадии реализации долгой операции, а по другим фигурантам идет разработка. Прямо сейчас пишется кино, с их участием, а с лицами, контактирующими с ними, уже ведется нужная работа, чтобы в нужный момент, их свидетельские показания, замкнули цепочку собранных доказательств. В общем время, когда они могли без оглядки тратить деньги, полученные за работу на противника – прошли безвозвратно. Теперь им стоит внимательно присматриваться к тем, кто заваривает им чай, кто ремонтирует их автомобили, занимается их детьми и прочими. Благодаря этим людям и будет снято кино, подобное тому, где Рубан и Савченко в главных ролях.

В связи с этим, хотелось бы отметить следующее. Все эти мероприятия, хоть в СБУ, хоть в СБУ, хоть в других направлениях, делаются не наскоком, а основательно, с размахом по времени. Поэтому, размашистое движение почти незаметно вплоть до стадии решающего удара.

Именно поэтому лицам, так или иначе, но работающим на интересы противник, не следует обольщаться тем, что на их руках еще нет "кандалов ручных". Просто нынешняя стадия их разработки еще не предполагает подобных мер.

Новини У Савченко были высокие покровители

В общем, нашим читателям нет смысла трепать себе нервы в плане того, что РФ смогла вмешаться в предвыборную кампанию США или ранции, а потому – непременно вмешается и в наши. Безусловно, такие попытки будут, но фокус в том, что список кандидатов на должность президента, окажется совсем не таким, как он выглядит сегодня, и уж тем более, как он выглядел еще вчера. Многие яркие личности, за которыми идет жирный рублевый шлейф, постепенно окажутся либо в "родной говени", либо рядом с Гадей или Рубаном. Как говорил Роман Карцев: "Тут уж, что уж, на первый-второй, рассчитайсь!" Время почти открытого топления за дедушку Вову – проходит у нас на глазах, и кто этого не понял – попадет под раздачу. Окно их возможностей уже закрывается.