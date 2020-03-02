Рябошапка зробив заяву про розслідування катастрофи МАУ в Ірані

У Генеральній прокуратурі України заявили, що відновили комунікації з правоохоронними органами Ірану щодо розслідування катастрофи українського літака авіакомпанії "МАУ", який був збитий під Тегераном, однак через епідемію коронавірусу консультації відкладені.
Таку заяву зробив генпрокурор України Руслан Рябошапка, передає "Інтерфакс Україна". За його словами, консультації з іранськими колегами відкладені на невизначений час.
Разом з тим Рябошапка підкреслив, що, як тільки ситуація трохи покращиться, відомство відновить консультації і буде безпосередньо спілкуватися з правоохоронцями Ірану.
Крім того, Рябошапка підкреслив, що українська сторона також очікує, що суд в Гаазі щодо катастрофи Боїнга рейсу МН17, який був збитий над Донбасом, буде об'єктивним, а всі винні будуть притягнуті до відповідальності.
"Які у нас очікування? Що всі винні, хто був причетний до цього страшного злочину, будуть покарані", – сказав генпрокурор.
Він підкреслив, що відомство не сумнівається в тому, що "рішення буде об'єктивним і справедливим".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Вранці 11 січня Іран офіційно повідомив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент країни Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їх літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
В кінці січня з'ясувалося, що Іран приховував правду про збитий український літаку, в тому числі від лідера держави Хасана Рухані. Той, дізнавшись причину, був в люті, зажадав розповісти про це світу і погрожував, що в іншому випадку піде у відставку.
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