Рябошапка зробив заяву про розслідування катастрофи МАУ в Ірані

У Генеральній прокуратурі України заявили, що відновили комунікації з правоохоронними органами Ірану щодо розслідування катастрофи українського літака авіакомпанії "МАУ", який був збитий під Тегераном, однак через епідемію коронавірусу консультації відкладені.

Таку заяву зробив генпрокурор України Руслан Рябошапка, передає "Інтерфакс Україна". За його словами, консультації з іранськими колегами відкладені на невизначений час.

Разом з тим Рябошапка підкреслив, що, як тільки ситуація трохи покращиться, відомство відновить консультації і буде безпосередньо спілкуватися з правоохоронцями Ірану.

Крім того, Рябошапка підкреслив, що українська сторона також очікує, що суд в Гаазі щодо катастрофи Боїнга рейсу МН17, який був збитий над Донбасом, буде об'єктивним, а всі винні будуть притягнуті до відповідальності.

"Які у нас очікування? Що всі винні, хто був причетний до цього страшного злочину, будуть покарані", – сказав генпрокурор.

Він підкреслив, що відомство не сумнівається в тому, що "рішення буде об'єктивним і справедливим".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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