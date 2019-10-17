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18 жовтня • оновлено в 01:07
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Справа Пашинського: Рябошапка анонсував нові підозри скандальному екснардепу

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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка не виключив, що проти екснардепа Сергія Пашинського можуть бути зареєстровані нові кримінальні провадження.

Таку заяву він зробив в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" у четвер, 17 жовтня. Як зазначив генпрокурор, справа політика довгий час була "на паузі" й не розслідувалася.

"Тільки на цьому тижні було зареєстровано ГПУ щонайменше три кримінальні провадження, де може фігурувати цей колишній народний депутат.

Крім того, ще є достатньо матеріалів в органах попереднього розслідування, зокрема НАБУ, які вже розслідують справи", – сказав він.

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Сергій Пашинський

Сергій Пашинський

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У Пашинського, за словами глави ГПУ, "досить багато дій, які можуть бути інкриміновані у вигляді підозри та стати підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності в майбутньому".

Руслан Рябошапка в "Право на владу"

Руслан Рябошапка в "Право на владу"

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 31 грудня 2016 року внаслідок конфлікту Пашинського з жителем Васильківського району В'ячеслава Хімікуса другий потрапив до лікарні з важким вогнепальним пораненням.

  • Пашинський стверджував, що вони з дружиною ледь не врізалися в мікроавтобус, який нібито стояв у темряві без увімкнених габаритів, через що і виникла сварка.

  • Крім того, він запевнив, що зробив попереджувальний постріл у повітря і вже нібито після цього нетверезий чоловік ударив його пляшкою по голові.

  • Водночас Хімікус спростував цю версію, зазначивши, що змушений був оборонятися пляшкою, а Пашинський націлив пістолет одразу в груди і вистрілив, що підтвердила експертиза.

  • У липні 2017 року ГПУ закрила справу проти Пашинського, проте у грудні Печерський районний суд Києва зобов'язав поновити розслідування кримінального провадження.

  • У листопаді 2018 року Хімікусу, в якого стріляв Пашинський, оголосили підозру у хуліганстві.

  • Під час стрілянини по Хімікусу Пашинський застосував нагородну зброю – Glock 19 калібру 9 мм.

  • У січні 2019 року захист потерпілого заявив, що слідчі Нацполіції роблять спроби забрати з ГПУ докази злочину Пашинського, щоб остаточно поховати справу проти нього.

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Тема
Стрільба за участю Пашинського
Особи
Руслан Рябошапка Сергій Пашинський
Місце
Україна
Теги
Офіс генерального прокурора України політика
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