Справа Пашинського: Рябошапка анонсував нові підозри скандальному екснардепу

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка не виключив, що проти екснардепа Сергія Пашинського можуть бути зареєстровані нові кримінальні провадження.
Таку заяву він зробив в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" у четвер, 17 жовтня. Як зазначив генпрокурор, справа політика довгий час була "на паузі" й не розслідувалася.
"Тільки на цьому тижні було зареєстровано ГПУ щонайменше три кримінальні провадження, де може фігурувати цей колишній народний депутат.
Крім того, ще є достатньо матеріалів в органах попереднього розслідування, зокрема НАБУ, які вже розслідують справи", – сказав він.
Сергій Пашинський
Антикор
У Пашинського, за словами глави ГПУ, "досить багато дій, які можуть бути інкриміновані у вигляді підозри та стати підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності в майбутньому".
Руслан Рябошапка в "Право на владу"
Скрін відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 грудня 2016 року внаслідок конфлікту Пашинського з жителем Васильківського району В'ячеслава Хімікуса другий потрапив до лікарні з важким вогнепальним пораненням.
Пашинський стверджував, що вони з дружиною ледь не врізалися в мікроавтобус, який нібито стояв у темряві без увімкнених габаритів, через що і виникла сварка.
Крім того, він запевнив, що зробив попереджувальний постріл у повітря і вже нібито після цього нетверезий чоловік ударив його пляшкою по голові.
Водночас Хімікус спростував цю версію, зазначивши, що змушений був оборонятися пляшкою, а Пашинський націлив пістолет одразу в груди і вистрілив, що підтвердила експертиза.
У липні 2017 року ГПУ закрила справу проти Пашинського, проте у грудні Печерський районний суд Києва зобов'язав поновити розслідування кримінального провадження.
У листопаді 2018 року Хімікусу, в якого стріляв Пашинський, оголосили підозру у хуліганстві.
Під час стрілянини по Хімікусу Пашинський застосував нагородну зброю – Glock 19 калібру 9 мм.
У січні 2019 року захист потерпілого заявив, що слідчі Нацполіції роблять спроби забрати з ГПУ докази злочину Пашинського, щоб остаточно поховати справу проти нього.
4 жовтня ГБР оголосило Пашинському про підозру.
7 жовтня Печерський районний суд Києва взяв Сергія Пашинського під варту на строк до 4 грудня без права внесення застави.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Стрільба за участю Пашинського" на сайті "OBOZREVATEL".