Рябошапка вніс до Ради клопотання на скандального нардепа: що далі

Генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України IX скликання Ярослава Дубневича.

При цьому у пресслужбі ГПУ ім'я політика не назвали, однак в "Інтерфакс-Україна" повідомили, що це саме Дубневич.

"Досудовим розслідуванням Національного антикорупційного бюро України при процесуальному керівництві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зібрано достатньо доказів для повідомлення народному депутату про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)" , – йдеться у повідомленні.

У ГПУ підозрюють, що Дубневич, перебуваючи на посаді голови комітету ВР з питань транспорту, здійснював тиск на керівництво "Укрзалізниці", що призвело до збитків держави у розмірі 93 млн 277 тис грн.

"Докази свідчать про те, що зазначена особа зі спільниками вивчила і проаналізувала попит і ціни на ринку стрілкових переводів і ухвалила рішення заволодіти коштами філії "Центр забезпечення виробництва "ПАТ "Укрзалізниця", – зазначили у ГПУ.

Дубневич і Рябошапка

У прокуратурі підозрюють, що нардеп через фірми своїх подільників завищував ціни при реалізації стрілкової продукції.

"Відповідно до закону притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України, його затримання або обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою або домашнього арешту не може бути здійснене без згоди Верховної Ради України. Отже, генеральний прокурор просить Верховну Раду України дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності вищезазначеного народного депутата України", – наголосили в ГПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" передала правоохоронцям матеріали про мільйонні збитки при закупівлі анкерів (елемент рейкового кріплення) через фірми екснардепів братів Дубневичів.

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