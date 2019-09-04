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4 вересня • оновлено в 12:29
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Рябошапка влаштував масштабну чистку у прокуратурі: кого звільнив

2.2т Читати матеріал російською

Новий генпрокурор України Руслан Рябошапка звільнив із посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

Указ він підписав 3 вересня, передає пресслужба Генпрокуратури. Так посад позбулися В'ячеслав Соколовий, Любомир Війтович, Олег Жученко та Сергій Овчаренко відповідно.

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Такий крок був зроблений після того, як представники громадськості Черкаської області під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського скаржилися на роботу прокурора області

У пресслужбі Генпрокуратури нагадали, що на зустрічі з представниками громадськості Черкаської області під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського деякі учасники зустрічі скаржилися на роботу прокурора області. У Житомирській області Зеленський говорив про погану роботу органів прокуратури регіону, зокрема у питаннях протидії нелегальному видобутку бурштину.

Руслан Рябошапка провів чистку у прокуратурі

Руслан Рябошапка провів чистку у прокуратурі

Ліга

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці серпня Верховна Рада обрала нового генпрокурора. Зеленський підписав документ.

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Особа
Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Тег
Генеральна прокуратура України
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