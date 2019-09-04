Рябошапка влаштував масштабну чистку у прокуратурі: кого звільнив

Новий генпрокурор України Руслан Рябошапка звільнив із посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

Указ він підписав 3 вересня, передає пресслужба Генпрокуратури. Так посад позбулися В'ячеслав Соколовий, Любомир Війтович, Олег Жученко та Сергій Овчаренко відповідно.

Такий крок був зроблений після того, як представники громадськості Черкаської області під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського скаржилися на роботу прокурора області

У пресслужбі Генпрокуратури нагадали, що на зустрічі з представниками громадськості Черкаської області під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського деякі учасники зустрічі скаржилися на роботу прокурора області. У Житомирській області Зеленський говорив про погану роботу органів прокуратури регіону, зокрема у питаннях протидії нелегальному видобутку бурштину.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці серпня Верховна Рада обрала нового генпрокурора. Зеленський підписав документ.

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