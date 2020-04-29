Рябошапка відповів на завершення справи про вбивство Гандзюк

Ірина Кулініч Розслідування 06:12, 29.04.2020 Оновлено: 06:12, 29.04.2020

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошка заявив, що справу про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк нібито передчасно передали в суд, щоб "злити".

Своєю позицією він поділився в коментарі "24 каналу".

"З того, що я знаю, то велика кількість слідчих дій не було проведено, і велика кількість доказів, які були б визначальними для обвинувального вироку, зібрані не були. Саме тому я розумію і поділяю стурбованість активної частини українського суспільства, яка вийшла під ОП", – заявив Рябошапка.

Рябошапка відповів на завершення справи про вбивство Гандзюк
ракурс

За його словами, справу рано передали в суд і це може привести до cерйозних наслідків.

"Недоведеність провини призведе до того, що вироки будуть виправдувальними – і тому ми так і не дізнаємося, хто був замовником цього злочину, і які були деталі. Тому передчасне розкриття матеріалів і передача до суду, грубо кажучи, є спробою злити кримінальне провадження. Вдруге відновити провадження буде вже неможливо", – попередив колишній генпрокурор.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 27 квітня Офіс генерального прокурора України і СБУ завершили досудове розслідування у гучній справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

  • Активісти виступили проти і прийшли з протестами під Офіс президента і будинок генпрокурорки Ірини Венедиктової.

  • Вона відреагувала, звинувативши протестувальників у неналежній поведінці.

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