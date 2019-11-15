Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що знайти замовників вбивства засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе буде малоймовірно.

Водночас сподівається на вдале розкриття справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це він повідомив в інтерв'ю "Настоящему времени".

"Справа Гонгадзе, мабуть, одна з тих, де суспільству можна або потрібно давати відповідь, і я не думаю, що йому ця відповідь сподобається", – сказав генпрокурор.

Рябошапка поставив хрест на справі Гонгадзе

Рябошапка зазначив, що домогтися процесуального результату і вийти на замовників практично через 20 років після скоєння злочину буде дуже складно. Оскільки він весь цей час розслідується різними прокурорами та їхніми заступниками.

"Багато що втрачено, зроблено так, щоб потім нічого не можна було довести. Звичайно, ми намагатимемося фіналізувати розслідування щодо замовників. Але, чесно кажучи, це буде неймовірно складно. Малоймовірно", – сказав він, додавши, що розслідування справи про замовників звісно триває.

На його думку, суспільству іноді варто говорити, що прогресу в розслідуванні справи щодо вбивства Гонгадзе немає: "Або ж розслідувати ще 20 років і годувати його обіцянками".

А ось щодо справи Павла Шеремета генпрокурор говорить оптимістичніше. І навіть сподівається на розкриття злочину вже найближчим часом. Він повідомив, що ветеранів АТО Владислава та Інну Грищенків затримали не у зв'язку з розслідуванням вбивства журналіста. А також додав, що їхня причетність до цього злочину перевіряється так само, як і іншого кола осіб.

"Поки ні. Але тут моє сприйняття прямо протилежне. Я думаю, що ми його розкриємо... Можуть бути, а можуть і не бути причетними до цього. Але затримані вони за іншою справою. Не у зв'язку з Шереметом. Ми ж не можемо сказати, що зараз відбувається у цьому кримінальному провадженні", – підсумував Рябошапка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат Андрій Деркач назвав неправдивими слова генпроркурора Руслана Рябошапки про те, що кримінальної справи щодо газодобувної фірми Burisma не існує. У скандалі з діяльністю компанії замішані ексвіцепрезидент США Джо Байден і його син Роберт Хантер Байден.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!