Генпрокуратура і НАБУ активізують розслідування справ проти колишніх чиновників режиму Віктора Януковича.

Як повідомив Укрінформу генпрокурор Руслан Рябошапка, таким чином соратники експрезидента не зможуть домогтися скасування персональних санкцій Європейського Союзу.

"Ми зараз зробили аудит справ щодо підсанкційних осіб. Велика частина з них передана до НАБУ, яке користується довірою у європейських партнерів. Це також оцінено позитивно. Ми вже проводили декілька нарад, де розпланували, яким чином можна активізувати розслідування і, нарешті, надати європейським партнерам докази того, що ці розслідування не заморожені, але активізовані й розслідуються далі", – розповів він.

При цьому Рябошапка повідомив, що ЄС мав підстави не продовжувати санкції проти чиновників режиму Януковича з тієї причини, що не всі надані прокурорами матеріали підтверджували результативність слідства.

Генпрокурор повідомив також про ініціативу оголосити в міжнародний розшук осіб, які зараз знаходяться лише в українському розшуку.

Зеленський і Рябошапка Офіс президента України

Такі заяву Рябошапки прозвучали на фоні чуток про його швидке звільнення з посади генерального прокурора. Як писав OBOZREVATEL, в ЗМІ потрапила інформація про конфлікт Офісу генпрокурора і НАБУ з Госбюро розслідувань, яке нещодавно очолила Ірина Венедиктова, вже екснардеп від "Слуги народу".

Вона нібито прямо звинуватила Рябошапку у відсутності посадок, а саме "в продажу кримінальних справ і в саботажі найважливіших розслідувань".

Напередодні в партії Зеленського також вирішили поцікавитися у Рябошапки, чому реформа органів прокуратури "заважає висувати реальні підозри".

"Прийшла весна – багато людей очікують посадок, які ми обіцяли в минулому році", – сказали в монобільшості.

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