Рябошапка хоче повернути засудженого у Молдові олігарха-втікача: спливли деталі "спецоперації"

Депутатка VIII скликання Тетяна Чорновол повідомила, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка та його заступник Віталій Касько, проводять спецоперацію визволення з молдавської в’язниці "афериста світового рівня" В’ячеслава Платона.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Чорновол зазначила, що начебто Рябошапка та Касько допомагають Платону, як "безневинно репресованому українському громадянину".

Вона повідомила, що саме в Україні Платон переховувався після того, як Молдова оголосила його в розшук. Однак, в 2016 році Україна затримала і видала Платона на Батьківщину.

"Хоча Платон ексдепутат молдавського парламенту, він намагався прикритися… українським громадянством, демонстрував фальшивий український паспорт на прізвище Кобалєв. Проте, слідство встановило, що він не отримував громадянства, а лише "роздобув" паспорт. Відповідно, Україна видала Платона Молдові – спекалася від того "щастя" і забула. А нова влада згадала", – написала вона.

Однак, за її словами, наприкінці листопада суддя Печерського суду Соколов раптом скасував постанову щодо видачі Платона Молдові в 2016 році. Його адвокати тоді кричали, що в такому разі вирок не дійсний, і що Платона потрібно звільнити від покарання, бо згідно КПК Молдови "особа може бути притягнена до кримінальної відповідальності лише за той злочин, за який її видали країна, що провела екстрадицію". Однак, Молдова не звільнила.

"І тоді за справу береться особисто український генпрокурор. Руслан Рябошапка своїм листом інформує молдавського колегу, що видача Платона в Молдову була незаконною, і вимагає… повернути Платона в Україну "для подальшого проведення екстрадиційної перевірки" – тобто звільнення на волю.

При чому, увага!!! Генпрокурор Рябошапка так поспішає звільнити Платона, що забуває про апеляцію, тобто пише в Молдову ще до вступу рішення суду в законну силу.

В цей час Київська прокуратура реагує на рішення суду, як мусить – подає апеляційну скаргу. І тут Рябошапка також згадує про апеляцію – тисне на підлеглих та вимагає її відкликати. "А на підставі чого?", - виникає логічне питання прокурорів. Не отримавши відповідь, прокурор у справі Рак, відкликаючи апеляцію, пише в Апеляційний суд все як є: тому що Генеральний прокурор Рябошапка не дочекався апеляції та вже інформував молдавського колегу про необхідність повернення Платона в Україну. Мовляв, якось глупо після цього скасовувати рішення суду", – написала Чорновіл.

Вона додала фото документу, в якому начальник відділу міжнародного співробітництва прокуратури міста Києва п. Нагальнюк, начебто документує тиск на нього зі сторони Генпрокуратури з вимогою вчинити незаконні дії – відкликати апеляцію. Він пише підлеглому Каська Коваленку: "На виконання доручення ГПУ направляю копію заяви прокурора про відмову від апеляційної скарги…"

"Тобто, заради Платона генпрокурор ламав власних підлеглих через коліно, але все дарма – Молдова не слухається, не віддає їм "клієнта".

Тоді підключається ДБР. Керівник ДБР Труба (перед самою своєю відставкою) порушує кримінальне провадження щодо зловживання службовців ГПУ під час видачі Платона в Молдову в 2016 році. І зараз українська сторона в процесі вимог до Молдови передати Платона Україні для проведення слідчих дій.

А слідчі ДБР тим часом проводять допити прокурорів, які провели екстрадицію, та не знають куди від сорому подіти очі… Адже вони розуміють, що їм "нарізано" завдання "відмазати" міжнародного злочинця, який входить в світовий топ аферистів. Адже в його вироку доведена сума розкрадання складає 1 млрд. доларів. А тепер уявіть, що це за сума в масштабах Молдови. Та це річний бюджет Молдови!", – написала вона.

За словами колишньої нардепки, є чутки, що Платон заплатив за своє визволення з молдавської в’язниці 40 мільйонів доларів. За його "порятунком", як вважає Чорновіл, стоять колишній адвокат Андрій Смірнов, що нині працює в Офісі президента Зеленського, генпрокурор Рябошапка, його заступник Касько і підлеглий Каська – Ковальов.

"І, що найцікавіше, ця команда не вперше працює на Платона. Всі вони взяли замовлення від старого клієнта. Раніше цей самий В’ячеслав Платон грабував український "Енергоатом". Це була масштабна афера, коли через молдавські суди надулися сотні мільйонів фіктивних боргів "Енергоатому" перед фірмами Платона, і той багато років відгризав в українського монополіста шматочок за шматочком. Якщо простежити історію як "Єнергоатом" то відбивався від Платона, то навпаки – "здавався", можна помітити, що Платон отримував перемоги, коли на ключових посадах вигулькували згадані вище особи", – написала вона.

Наприклад, за словами Чорновол, восени 2013 року суд Санкт-Петербургу зобов’язав "Єнергоатом" заплатити фірмі Платона 28 млн. доларів. "Юристи стверджують, що програш атомного монополіста – результат пасивної позиції, вибраної в суді його захисниками. "Єнергоатому" просто дали команду здаватися" – писала "Деловая столица" 26 листопада 2013 року.

"А тепер зауважу, що посаду керівника мінюсту тоді обіймала Олена Лукаш. І напередодні цього програшу вона перевела Директора департаменту судової роботи міністерство юстиції України Германа Галущенка на посаду виконавчого директора з правового забезпечення "Енергоатому". Тобто, це він організовував здачу "Енергоатома" під Платона в російському суді.

В сучасному контексті порятунку Платона Генпрокуратурою це цікавий факт, бо цей Галущенко близький до керівників ГПУ, що нині витягують молдавського афериста з в’язниці. Адже, в 2007 році вся ця команда разом: Рябошапка, Касько, Коваленко і Галущенко працювали в одній Експертній групі з підготовки міжнародних договорів України про правові відносини і правову допомогу в цивільних і кримінальних справах. Зараз Галущенко теж при владі – працює радником міністра економіки", – стверджує екснарпедка.

"І, на останок, ще один факт, що демонструє зацікавленість "генпрокурорських" витягнути Платона з тюрми. В рішенні Печерського суду щодо скасування екстрадиції Платона фігурує його захисник – такий собі адвокат Грушовець. А тепер, увага! – це друг Каська. Він в якості адвоката захищав Каська, коли той був під кримінальним переслідуванням за квартирне шахрайство – оформив на себе дві службові квартири ГПУ загальною площею 200 кв.м.

Одним словом – шахрайська солідарність. Українські рябошапки рятують молдавських крадишапок", – підсумувала Чорновіл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році В'ячеслав Платон був затриманий СБУ після того, як був оголошений в міжнародний розшук за звинуваченням молдавського правосуддя у відмиванні грошей і шахрайстві в банківській сфері.

У 2017 році суд Кишинева засудив олігарха В'ячеслава Платона до 18 років позбавлення волі - його визнали винним у виведенні більш 20 млрд доларів з РФ в офшори через молдавські банки.

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