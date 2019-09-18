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18 вересня • оновлено в 10:25
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Рябошапка екстрено збирає прокурорів: що трапилося

1.2т Читати матеріал російською

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив нараду прокурорів і слідчих через підпал будинку ексглави Національного банку Валерії Гонтаревої.

Про це повідомляє сайт пресслужби Генпрокуратури. Причиною наради є якнайшвидше розслідування пожежі в Київській області.

Нині прокуратура керує поліцейськими, які проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення дійсних обставин пожежі та перевірку всіх можливих версій у справі.

Рябошапка екстрено збирає прокурорів

Рябошапка екстрено збирає прокурорів

УНІАН

Новини
Пожежа в будинку Гонтарєвої: поліція озвучила єдину версію

За фактом пожежі вже відкрито кримінальну справу. Правоохоронці кваліфікували її як умисне знищення майна. У ГПУ взяли цю справу під свій контроль.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Руслан Рябошапка Валерія Гонтарева
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