Рябошапка екстрено збирає прокурорів: що трапилося

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив нараду прокурорів і слідчих через підпал будинку ексглави Національного банку Валерії Гонтаревої.

Про це повідомляє сайт пресслужби Генпрокуратури. Причиною наради є якнайшвидше розслідування пожежі в Київській області.

Нині прокуратура керує поліцейськими, які проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення дійсних обставин пожежі та перевірку всіх можливих версій у справі.

Рябошапка екстрено збирає прокурорів УНІАН

За фактом пожежі вже відкрито кримінальну справу. Правоохоронці кваліфікували її як умисне знищення майна. У ГПУ взяли цю справу під свій контроль.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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