Рябошапка екстрено збирає прокурорів: що трапилося

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка призначив нараду прокурорів і слідчих через підпал будинку ексглави Національного банку Валерії Гонтаревої.
Про це повідомляє сайт пресслужби Генпрокуратури. Причиною наради є якнайшвидше розслідування пожежі в Київській області.
Нині прокуратура керує поліцейськими, які проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення дійсних обставин пожежі та перевірку всіх можливих версій у справі.
Рябошапка екстрено збирає прокурорів
УНІАН
За фактом пожежі вже відкрито кримінальну справу. Правоохоронці кваліфікували її як умисне знищення майна. У ГПУ взяли цю справу під свій контроль.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 17 вересня під Києвом невідомі підкинули пляшку із запальною сумішшю в будинок Гонтаревої. Постраждалих немає, проте будинок згорів майже повністю.
Пізніше стало відомо, що на місці пожежі знайшли ракети. У мережі також опублікували відео палаючого будинку Гонтаревої. Правоохоронці зупинилися на одній версії – навмисний підпал
Раніше в центрі Києва спалили автомобіль невістки Гонтаревої. Надзвичайна подія трапилася в ніч на 5 вересня.
До цього, в серпні, Гонтареву збило авто в Лондоні. У неї діагностували переломи кісток стопи.
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