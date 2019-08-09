Рвав волосся і різав ножем: у Черкасах чоловік жорстоко познущався з подруги

У Черкасах чоловік протягом трьох діб катував подругу у квартирі. Бив по всіх частинах тіла, виривав волосся, різав ножем і манікюрними ножицями колов спину, вибиваючи зізнання у зраді.

Від таких несамовитих "пестощів" у жінки струс мозку, переломи ребра і носа, ножове поранення й гематоми. Коли кат зрозумів, що його любовний план не подіяв, просто пішов. Про це йдеться у сюжеті "ТРК ВіККА" (щоб проглянути фото та відео, доскрольте новину до кінця).

39-річна Тетяна Лисенко зі своїм хлопцем Ігорем Чеберяком познайомилася на початку року. Каже, він був хорошим залицяльником — приділяв увагу, радував квітами і подарунками. Однак тривала ідилія у парі недовго.

У Тетяни Лисенко струс мозку, переломи ребра і носа, ножове поранення і гематоми Скріншот із ефіру

Того трагічного для жінки дня чоловік випив і почав звинувачувати її нібито у зраді. Сварка на відпочинку згодом продовжилася у квартирі Ігоря. Він вибивав правду з коханої побоями, водночас змушував зізнаватися в усіх подробицях її сексуального життя і знімав це на камеру. Відео ж надсилав її знайомим і колегам.

"Бив, вибивав правду. Ось у мене немає волосся — спочатку виривав, потім різав. Ножем завдав поранень у живіт, манікюрними ножицями колов спину. Змушував говорити на камеру – як я це робила, з ким і коли... Перелом ребра, струс мозку, численні гематоми, ножове поранення і, виявляється, ще й перелом носа", – розповіла подробиці пережитого Тетяна.

У Черкасах чоловік жорстоко побив жінку Скріншот із ефіру

Побої тривали упродовж доби. Втекти від злощасного ката жінка не могла — той забрав усі засоби зв'язку та ключі. Загалом же тримав її в заручницях три дні. А щойно заспокоївся, враз знову почав зізнаватися у коханні.

На порятунок Тетяни поспішили подруги, дочекавшись, коли її співмешканець відійде у справах. Вони допомогли їй розповісти про те, що трапилося, рідним і, попри побоювання, звернутися до медиків та правоохоронців.

Після того Ігор ще декілька разів надсилав коханій відеозвернення, у який спершу просив вибачення, а згодом перейшов уже до погроз.

Тиран записав відеозвернення до побитої жінки Скріншот із ефіру

"Дзвінки були до Тетяни й до мене про те, що він ще щось і їй, і мені зробить, якщо вона не слухатиметься його і заявить до поліції", – розповіла колега жінки Світлана.

Судмедекспертиза кваліфікувала побої як "тілесні ушкодження середньої тяжкості". Натомість черкаські правоохоронці за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ "Умисне легке тілесне ушкодження". Розпочате досудове розслідування. Деталі слідства у поліції не розголошують – нібито в інтересах учасників. За вчинене кат може відбутися всього лише штрафом у 850 гривень або громадськими роботами до двохсот годин чи виправними роботами терміном до одного року.

Водночас Тетяна нині боїться виходити з дому, каже: сподівається, що справу перекваліфікують і колишній несамовитий коханець відповість за свої звірячі дії.

У Тетяни Лисенко струс мозку, переломи ребра і носа, ножове поранення і гематоми Скріншот із ефіру

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Рівному 45-річний чоловік побив поліцейську, яка прибула зі своїм напарником на виклик про домашнє насильство проти дружини і доньки зловмисника. За словами патрульної, він смикав її за форму, а потім завдав ударів у голову та шию, в результаті чого у неї діагностували струс головного мозку.

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