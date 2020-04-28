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28 квітня • оновлено в 23:27
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Рвані рани на животі, роздерта нога: в Дніпрі бійцівський пес напав на дитину і поліцейського

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У Дніпрі стафордширський тер'єр зірвався з повідця і напав на 11-річного хлопчика, сильно покусавши його. А пізніше пес кинувся ще й на поліцейського, який розбирався у ситуації.

Обох госпіталізували, а дитині навіть знадобилася операція. Інцидент трапився на вулиці Караваєва 27 квітня, повідомляє "Інформатор".

Зазначається, що хлопчика пес покусав в ділянці паху. Травма виявилася серйозною, дитину одразу доставили до лікарні й прооперували. Нині він перебуває в медустанові, його життю нічого не загрожує.

У Дніпрі собака покусала 11-річного хлопчика і поліцейського

У Дніпрі собака покусала 11-річного хлопчика і поліцейського

dp.informator.ua

Як повідомляють очевидці, тер'єр був на повідку, але без намордника. Водночас господар не зміг пояснити, чому тварина накинулася на дитину, а також чому сам він вигулював пса з порушеннями.

"Без уваги ситуацію не залишили – випадкові свідки події повідомили про те, що трапилося, до поліції. Вже під час того, як чоловік спілкувався з правоохоронцями, собака знову зірвався з повідця і вчепився у поліцейського", – йдеться у повідомленні.

У Дніпрі собака покусала 11-річного хлопчика і поліцейського

У Дніпрі собака покусала 11-річного хлопчика і поліцейського

dp.informator.ua

На щастя, тварину швидко втихомирили, а на місце викликали бригаду швидкої допомоги. Відомо, що пес прокусив поліцейському руку і палець, роздер ногу вище коліна і порвав формений одяг.

Медики надали правоохоронцю першу допомогу, після чого госпіталізували. Тоді як агресивного собаку забрав "Зооконтроль", а її господар відправився в районне відділення поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на території школи в Дніпрі на 8-річного хлопчика напав собака і вкусив його за ногу.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Україна Дніпро
Теги
Національна поліція України постраждала дитина покусав собака
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